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Σε παρέμβαση για το Κυπριακό προέβη ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι «τα δεδομένα, με βάση και τα λεχθέντα από την κυρία Ολγκίν, είναι απολύτως ξεκάθαρα και συμπίπτουν πλήρως με την ανάλυση μας για την ανάγκη συμφωνίας για οδοφράγματα , για τη μεθοδολογία και την ουσία της διαπραγμάτευσης. Διαφορετικά πενταμερής Γιόκ. Και το αδιέξοδο παραμένει».

Τα μηνύματα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σαφή από καιρό… Και κάποιοι που διαβάζαμε ανάμεσα στις γραμμές, προειδοποιήσαμε έγκαιρα την κοινωνία και κυρίως τον ΠτΔ.



Τώρα πλέον τα δεδομένα, με βάση και τα λεχθέντα από την κυρία Ολγκίν, είναι απολύτως ξεκάθαρα και συμπίπτουν πλήρως με… August 9, 2026

Αυτούσια η ανάρτηση

Τα μηνύματα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σαφή από καιρό… Και κάποιοι που διαβάζαμε ανάμεσα στις γραμμές, προειδοποιήσαμε έγκαιρα την κοινωνία και κυρίως τον ΠτΔ.

Τώρα πλέον τα δεδομένα, με βάση και τα λεχθέντα από την κυρία Ολγκίν, είναι απολύτως ξεκάθαρα και συμπίπτουν πλήρως με την ανάλυση μας για την ανάγκη συμφωνίας για οδοφράγματα , για τη μεθοδολογία και την ουσία της διαπραγμάτευσης. Διαφορετικά πενταμερής Γιόκ. Και το αδιέξοδο παραμένει.

Ας κάνουμε επιτέλους ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά.

Υ.Γ. 1. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών η Τουρκοκυπριακή ηγεσία και η Τουρκία. Αλλά δυστυχώς αυτοί βολεύονται με την κατοχή. Αντίθετα εμάς μας κοστίζει η κωλυσιεργία καθώς μέρα με τη μέρα τσιμεντώνεται ο διαμελισμός.

Υ.Γ 2. Εάν επιδεικνύαμε, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, τον ίδιο ζήλο για το Κυπριακό, όσο δείχνουνε για το γνωμοδοτικό και τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα για τον τόπο μας.