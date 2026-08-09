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Μία 27χρονη γυναίκα και ένα βρέφος πέντε μηνών έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος ανετράπη το βράδυ του Σαββάτου (8/8), κοντά στο Νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) οι Αρχές ενημερώθηκαν για ένα συμβάν με αναποδογυρισμένο σκάφος γύρω στις 10:55 μ.μ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, μια ομάδα δυτών και μια αεροπορική ομάδα, ενώ νωρίτερα είχαν ήδη διασωθεί από το νερό 12 άτομα, τα οποία επέβαιναν στο ίδιο σκάφος και υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

BREAKING: A 5-month-old baby and a woman have died after a boat overturned near the Statue of Liberty late Saturday night.



About 12 of the 14 people on board were pulled from the water by rescuers. The infant and woman were recovered by divers, airlifted to a Brooklyn hospital… pic.twitter.com/R5iII8HXuw August 9, 2026

Ωστόσο, η 27χρονη γυναίκα και το πεντάμηνο κοριτσάκι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Δεν είναι ξεκάθαρο αμέσως σαφές εάν είχαν συγγενική σχέση.

Όπως αναφέρει η New York Post, στο μηχανοκίνητο σκάφος τύπου «bowrider» μήκους περίπου 7 μέτρων επέβαιναν συνολικά 14 άτομα. Ο χειριστής του σκάφους, ένας 46χρονος κάτοικος του Μανχάταν του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων, ενώ αναμένονται και άλλες κατηγορίες.

A woman and child died when a boat capsized off the coast of Liberty Island in New York Harbor Saturday night, police said. https://t.co/xZebmHaP7D pic.twitter.com/LsOc09zTHI August 9, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

protothema.gr