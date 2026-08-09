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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες ο κ. Παναγιώτου εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των επισήμων φορώντας λευκό κοντό παντελόνι και πουκάμισο, προκάλεσαν σειρά επικριτικών σχολίων μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την επιλογή του ευρωβουλευτή άστοχη για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, ενώ σε αρκετές αναρτήσεις έγινε λόγος για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη των δύο δολοφονηθέντων.