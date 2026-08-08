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Η Βρετανική Κολομβία και η Αλμπέρτα, οι δύο δυτικότερες επαρχίες του Καναδά, φιλοξενούν ορισμένα από τα εντυπωσιακότερα φυσικά τοπία της Βόρειας Αμερικής.

Επιβλητικές χιονισμένες κορυφές, τιρκουάζ λίμνες, ορμητικά ποτάμια και θεαματικοί καταρράκτες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει δύσκολα προσβάσιμο.

Το Rocky Mountaineer, μέσα από τη διαδρομή Journey Through the Clouds, προσφέρει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτά τα άγρια τοπία με τρένο και να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά του δυτικού Καναδά.

Η διήμερη διαδρομή συνδέει το Βανκούβερ με την αλπική κωμόπολη Τζάσπερ, που βρίσκεται στην καρδιά του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου, προσφέροντας στους επιβάτες ένα πανόραμα της καθηλωτικής καναδικής φύσης. Το τρένο διασχίζει τα Καναδικά Βραχώδη Όρη, την εμβληματική οροσειρά της δυτικής Βόρειας Αμερικής, η οποία εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 μιλίων, από τη Βρετανική Κολομβία έως το Νέο Μεξικό.

To Journey Through the Clouds συνδέει το Βανκούβερ με την αλπική κωμόπολη Τζάσπερ, που βρίσκεται στην καρδιά του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου, προσφέροντας ένα πανόραμα της καθηλωτικής καναδικής φύσης. Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Τα τρένα της Rocky Mountaineer κινούνται αποκλειστικά με το φως της ημέρας, ώστε οι επιβάτες να μην χάνουν ούτε στιγμή από την ομορφιά των ορεινών τοπίων. Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Aπό τις πιο αξέχαστες στιγμές του ταξιδιού είναι οι καταρράκτες Pyramid Creek Falls. Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Περιηγήσεις στα εντυπωσιακότερα τοπία του Καναδά

Η εταιρεία πολυτελών σιδηροδρομικών ταξιδιών Rocky Mountaineer, που ιδρύθηκε από τον Peter Armstrong το 1990, ειδικεύεται σε διαδρομές στα Καναδικά Βραχώδη Όρη. Τα τρένα της κινούνται αποκλειστικά με το φως της ημέρας, ώστε οι επιβάτες να μην χάνουν ούτε στιγμή από την ομορφιά των ορεινών τοπίων. Το 1995 η εταιρεία παρουσίασε την υπηρεσία GoldLeaf, η οποία προσφέρει ταξίδι σε διώροφα βαγόνια με θολωτές πανοραμικές γυάλινες οροφές, χαρίζοντας ανεμπόδιστη θέα στο τοπίο. Στο κάτω επίπεδο βρίσκεται η τραπεζαρία, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, όπου οι επιβάτες απολαμβάνουν γεύματα εμπνευσμένα από τις γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, παράλληλα με αφηγήσεις για την ιστορία και τη φύση του τόπου.

Το Journey Through the Clouds είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ταξίδια της εταιρείας, καθώς διασχίζει ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του δυτικού Καναδά. Ξεκινώντας από το Βανκούβερ, τη συναρπαστική παραθαλάσσια μητρόπολη που περιβάλλεται από παράκτια δάση βροχής, το τρένο ακολουθεί την πορεία του επιβλητικού ποταμού Fraser, διασχίζοντας την εύφορη, καταπράσινη κοιλάδα του. Στη συνέχεια περνά από το Cisco Crossing, όπου το φαράγγι του Fraser στενεύει εντυπωσιακά και οι ιστορικές γέφυρες των δύο μεγάλων καναδικών σιδηροδρόμων μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τα ορμητικά νερά. Λίγο αργότερα διασχίζει το Rainbow Canyon, το φαράγγι του ποταμού Thompson με τα πολύχρωμα τοιχώματα σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και της ώχρας, μια μοναδική χρωματική παλέτα που διαμορφώθηκε από εκατομμύρια χρόνια γεωλογικών διεργασιών.

Το ταξίδι συνεχίζεται προς τη γοητευτική πόλη Kamloops, που απλώνεται μέσα σε ένα ξεχωριστό φυσικό σκηνικό με hoodoos – απόκρημνους βραχώδεις σχηματισμούς, ορεινές κορυφές, χωράφια διάσπαρτα με φασκόμηλο και λαμπερές λίμνες που περιβάλλονται από ανθισμένα λιβάδια. Οι ταξιδιώτες διανυκτερεύουν στο Kamloops και, την επόμενη ημέρα, το τρένο αφήνει πίσω του τα διαστημικά, ερημικά τοπία του για να εισέλθει στην καρδιά των Καναδικών Βραχωδών Ορεων. Τη μετάβαση στο αλπικό σκηνικό σηματοδοτεί ο παγετώνας Albreda, μια εντυπωσιακή μάζα πάγου που κατεβαίνει από τις πλαγιές των βουνών. Μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές του ταξιδιού είναι οι καταρράκτες Pyramid Creek Falls. Με ύψος 91 μέτρα, τροφοδοτούνται από παγετώνες, με τα νερά τους να κατακρημνίζονται σε τέσσερις διαδοχικές βαθμίδες μέσα σε ένα πυκνό δάσος από κέδρους, τσούγκες και έλατα. Η σιδηροδρομική γραμμή περνά τόσο κοντά τους, ώστε η υδάτινη ομίχλη τους δροσίζει τους ταξιδιώτες.

Σταδιακά, το τρένο ανεβαίνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο, προσφέροντας πανοραμική θέα σε πανύψηλες παγωμένες κορυφές που μοιάζουν να αγγίζουν τον ουρανό. Κορυφαία στιγμή της ορεινής διαδρομής αποτελεί το Mount Robson, η υψηλότερη κορυφή των Καναδικών Βραχωδών Ορέων, με ύψος 3.954 μέτρων. Λίγο πριν από την άφιξη στο Jasper, η διαδρομή περνά και από το περίφημο Jaws of Death Gorge, ένα στενό φαράγγι όπου ο ποταμός Fraser συμπιέζεται ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά σκηνικά του ταξιδιού.

Ταξίδι σε διώροφα βαγόνια με θολωτές πανοραμικές γυάλινες οροφές, χαρίζοντας ανεμπόδιστη θέα στο τοπίο. Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Photo: @rockymountaineer/Instagram.

Τελευταίος σταθμός είναι το Jasper, η αλπική πόλη της Αλμπέρτα. Βρίσκεται στην καρδιά του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου, ενός τόπου άγριας ομορφιάς με παγετώνες, τιρκουάζ αλπικές λίμνες, πυκνά δάση από έλατα και πεύκα, βαθιά φαράγγια και απότομες κορυφές, όπου ζουν ελάφια, άλκες, γκρίζλι και άλλα άγρια ζώα. Η περιοχή φημίζεται επίσης για τον εξαιρετικά σκοτεινό νυχτερινό ουρανό της, καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Dark Sky Preserves στον κόσμο.

*Tο Journey Through the Clouds πραγματοποιείται εποχικά, από τα μέσα Απριλίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, όταν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση από τα Καναδικά Βραχώδη Όρη. Η τιμή για το διήμερο ταξίδι, με μία διανυκτέρευση στο Kamloops, ξεκινά από 1.525 ευρώ κατά άτομο.

Εισαγωγική φωτογραφία: www.rockymountaineer.com

newmoney.gr