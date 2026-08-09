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Μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, να διέπεται από συμφωνημένους κανόνες και να έχει ως σαφή στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε συνέντευξή της στο «ANKA Review», η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν επιθυμεί έναν ακόμη αόριστο κύκλο συνομιλιών, αλλά μια δομημένη πολιτική διαδικασία με συγκεκριμένες παραμέτρους, μεθοδολογία, αλληλουχία και λογοδοσία.

«Για μένα, επιτυχία σημαίνει καθιέρωση μιας χρονικά περιορισμένης πολιτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με λογοδοσία και πραγματική δέσμευση για την επίτευξη του τέλους, της τελικής συμφωνίας», είπε.

Η προσωπική απεσταλμένη αποκάλυψε ότι ο ΟΗΕ εργάζεται εδώ και μήνες πάνω σε έγγραφο που συγκεντρώνει τις συγκλίσεις προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Όπως επισήμανε, οι συγκλίσεις αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν ως κοινό έδαφος και να μην τεθούν εκ νέου υπό διαπραγμάτευση από μηδενική βάση.

Παρά τις αποκλίνουσες δημόσιες θέσεις των δύο πλευρών, η κ. Ολγκίν δήλωσε ότι στις επαφές της με τους δύο ηγέτες διαπίστωσε προθυμία συζήτησης των βασικών κεφαλαίων του Κυπριακού, μεταξύ των οποίων η διακυβέρνηση, το περιουσιακό, το εδαφικό, η ασφάλεια, οι εγγυήσεις και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ρητορική που απευθύνεται σε εγχώριο κοινό δεν είναι το ίδιο πράγμα με την πραγματική κατάσταση της συζήτησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται πολιτική βούληση για να περάσουν οι πλευρές από τα λόγια στην πράξη.

Προϋπόθεση τα ΜΟΕ

Η κ. Ολγκίν ξεκαθάρισε ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν προτίθεται να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1 χωρίς κατάλληλη προετοιμασία ως προς τη μεθοδολογία, την ουσία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η πρακτική συνεργασία, τα ΜΟΕ και οι πολιτικές συνομιλίες πρέπει να προχωρούν παράλληλα και να ενισχύουν η μία την άλλη.

Σύμφωνα με την ίδια, σε ορισμένα μέτρα έχει επιτευχθεί ευρεία συμφωνία επί της αρχής, αλλά οι δυσκολίες εμφανίζονται κατά τη μετάβαση στην εφαρμογή, καθώς κάθε πλευρά ζητά άμεση αμοιβαιότητα πριν προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα.

Προειδοποίηση για το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας

Η προσωπική απεσταλμένη προειδοποίησε ότι η απουσία συμφωνίας δεν σημαίνει πως η κατάσταση στην Κύπρο θα παραμείνει αμετάβλητη. Όπως είπε, η συνεχιζόμενη διαίρεση και η απομάκρυνση των δύο κοινοτήτων διαμορφώνουν ήδη το μέλλον του νησιού.

Τόνισε επίσης ότι η σημερινή διπλωματική συγκυρία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, παραπέμποντας στην προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα, στις επαφές των δύο ηγετών, στη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων και της ΕΕ, καθώς και στην υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό το παράθυρο παραμένει ανοιχτό ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε με αυτό», υπογράμμισε.

Η κ. Ολγκίν σημείωσε, τέλος, ότι οι ηγέτες και οι δύο κοινότητες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα κοινό μέλλον που θα προκύψει μέσα από διαπραγμάτευση και στη μακροπρόθεσμη διαχείριση της συνεχιζόμενης διαίρεσης. «Δεν πιστεύω ότι αυτή η επιλογή μπορεί να αναβληθεί επ’ αόριστον», κατέληξε.