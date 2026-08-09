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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά το πλήγμα των Χούθι σε εγκατάσταση της Aramco, την ώρα που εντείνεται το παρασκήνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Καθώς η Τεχεράνη θέτει αυστηρότερους όρους για την επαναλειτουργία του στρατηγικού περάσματος, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα αρχίσουν όσο η Ουάσιγκτον «παραβιάζει τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών.

Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα «τελικά στάδια» της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Οι Χούθι χτύπησαν εγκατάσταση της Aramco

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ.

https://twitter.com/clashreport/status/2086365338497630370?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086365338497630370%7Ctwgr%5E5e3a58b12e4f16824fe13f70cb705a410f6c53b4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1862624%2Fnea-anaflexi-sti-mesi-anatoli-oi-houthi-htupisan-egatastasi-tis-aramco-to-iran-vazei-pio-sklirous-%2F

Όπως σημείωσαν, «κατάφεραν να στοχοθετήσουν με drone το διυλιστήριο της Aramco», του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού.

🇸🇦 Saudi Arabia: Explosions & Massive Fire at Aramco Gas in Jubail



Saudi Arabia’s Jubail Industrial City just lit up.



Explosions reported at Aramco’s Berri Gas Plant. NASA satellites detecting a huge thermal anomaly right now.



This is one of the world’s biggest… pic.twitter.com/fmC3Mnepts — George Free (@RealGeorgeFree) August 9, 2026

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτιά της.

Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, με την υποστήριξη του Ιράν, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, αμάχων και στρατιωτών, καθώς η εκεχειρία του 2022 κατέρρευσε τον περασμένο μήνα.

cnn.gr