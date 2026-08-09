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Θετικοί σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 139μg%ml και 82μg%ml, εντοπίστηκαν δύο οδηγοί οχημάτων, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε ξεχωριστές οδικές συγκρούσεις, χθες στην επαρχία Λευκωσίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Τρίτη οδηγός οχήματος, που επίσης ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση, χθες στην επαρχία Αμμοχώστου, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην αναστολή της ισχύος της άδειας οδήγησης της.

Η πρώτη οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 5.00 το απόγευμα χθες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, 43χρονος οδηγός φορτηγού οχήματος, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη και σε τοίχο οικίας, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές και στον χώρο στάθμευσης οχημάτων δεύτερης γειτνιάζουσας κατοικίας.

Μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Τροχαίας Λευκωσίας, επισκέφθηκαν τη σκηνή για εξετάσεις και υπέβαλαν τον 43χρονο οδηγό, σε αλκοτέστ, με ένδειξη 139μg%ml αντί μέχρι 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Ο 43χρονος συνελήφθη για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η δεύτερη οδική σύγκρουση στην επαρχία Λευκωσίας, συνέβη λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ χθες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 50 ετών, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 40 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας και της Τροχαίας Μόρφου. Σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, που υποβλήθηκαν οι δύο οδηγοί, ο 50χρονος εντοπίστηκε θετικός, με ένδειξη 82μg%ml αντί μέχρι 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, σε δρόμο στην περιοχή Πρωταρά, στο Παραλίμνι, γύρω στις 8.00 το βράδυ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονη, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 42 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, με τον 42χρονο να υποβάλλεται σε αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Η 43χρονη, η οποία παρουσίαζε συμπτώματα μέθης, αρνήθηκε να δώσει δείγμα για έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα η Αστυνομία προχώρησε στην αναστολή της ισχύος της άδειας οδήγησης της.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, όπου συνελήφθη και για το αυτόφωρο αδίκημα της πρόκλησης ανησυχίας σε δημόσιο μέρος. Αυτή απολύθηκε της κράτησης της λίγο πριν τις 11.30 το βράδυ, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.