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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, μέθη, εξύβριση και πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 620 οχήματα και ελέγχθηκαν 871 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 57 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εννέα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 353 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 18 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 21 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 79 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι 25 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Επίσης προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 338 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν οκτώ έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.