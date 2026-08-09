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H Τουρκία είναι η τελευταία χώρα η οποία δικαιούται να κάνει μαθήματα ειρήνης και διεθνούς ηρεμίας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μετά το πέρας του εθνικού μνημοσύνου, στον Παχύαμμο, για τους πεσόντες κατά τις μάχες της Τηλλυρίας του 1964.

Αναφερόμενος στην υπογραφή αμυντικής συμφωνίας της χώρας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο Υπουργός Άμυνας είπε πως όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ανεξάρτητο κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας, συνάπτει συμφωνίες με φίλες ή σύμμαχες χώρες, στα ίδια πλαίσια και η Τουρκία προσπαθεί να συνάψει σχέσεις και να βελτιώσει τις δυνατότητές της ως κράτος της διεθνούς κοινότητας.

Από εκεί και πέρα, επεσήμανε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε με έμφαση πως η συμφωνία που έχει υπογραφεί είναι αμυντική συμφωνία και, μάλιστα, ότι υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτήν και άλλα κράτη.

Εκεί που θέλω να σταθώ, τόνισε ο ΥΠΑΜ, είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται με τα κατοχικά στρατεύματα παράνομα στην Κύπρο εδώ και 52 χρόνια. Από τη στιγμή που η ίδια η Τουρκία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, είναι η τελευταία χώρα η οποία δικαιούται να κάνει μαθήματα ειρήνης και διεθνούς ηρεμίας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, κατέληξε.