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Τελείται σήμερα στον Παχύαμμο το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας το 1964. Οι εθνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και φέτος με επίκεντρο τον ιερό ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην κοινότητα Παχυάμμου και σε αυτές θα παραστεί εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Του μνημοσύνου θα παραστεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος.

Το εθνικό μνημόσυνο οργανώνουν η Μητρόπολη Πάφου, η Εθνική Φρουρά, ο Σύνδεσμος Συγγενών Πεσόντων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών 1963-64, η Παγκύπρια Οργάνωση Εφέδρων Αξιωματικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων και η κοινότητα Παχυάμμου.