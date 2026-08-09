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Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ιδιωτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από δρόμο στη Λάρνακα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 01:19 με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Από την πυρκαγιά, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ κάηκε και μικρή έκταση ξηρών χόρτων.

Η σκηνή φυλάσσεται από την Αστυνομία Λάρνακας, ενώ θα ακολουθήσει διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 30 περιστατικά: 15 πυρκαγιές, 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και τρεις ψευδείς κλήσεις.