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Ζημιές σε δύο ιδιωτικά οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χόρτα στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, στη Λευκωσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 15:26 με ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά, το ένα όχημα υπέστη ζημιές στον προφυλακτήρα, στη γρίλια και στην πινακίδα εγγραφής, ενώ στο δεύτερο όχημα επηρεάστηκε η πινακίδα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν από τον αξιωματικό υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από την απόρριψη αποτσίγαρου.