Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην επαρχία Πάφου, παρά την κοινότητα Μαραθούντας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν τέσσερα οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την Κοινότητα Μαραθούντας Επαρχίας Πάφου. Ανταποκριθήκαμε με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το Τμήμα Δασών και Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα. Ενεργοποιήθηκαν επίσης τέσσερα πτητικά… — Andreas Kettis (@akettis) August 5, 2026

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η πυρκαγιά είναι διαχειρίσιμη και ελέγχεται περιμετρικά. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, προχωρούν με τελικές κατασβέσεις και πλήρη οριοθέτηση.

Η πυρκαγιά κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου τεσσάρων εκταρίων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν με την πλήρη κατάσβεση της σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Εντοπίστηκε έγκαιρα μέσω καμερών

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα εντόπισε έγκαιρα την πυρκαγιά μέσω του δικτύου καμερών και παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξή της.

Παράλληλα, μετέφερε συνεχή ενημέρωση και επιχειρησιακή εικόνα στις δυνάμεις του Τμήματος Δασών που ανταποκρίθηκαν για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη ανίχνευση και ο άμεσος συντονισμός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.