Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς, λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα, ξέσπασε πυρκαγιά στο δάσους Σταυροβουνίου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εφαρμόστηκε το σχέδιο «Αστραπή» και «Ήφαιστος ΙΙ» με συμμετοχή πτητικών μέσων.

«Μόλις ενημερωθήκαμε για την πυρκαγιά σηκώσαμε αμέσως τα πτητικά και έγινε ρίψη και επιβραδυντικού για να πλησιάσουν και να κατασβήσουν τη φωτιά», είπε και υπογράμμισε πως: «Την προλάβαμε πριν τη δύσβατη περιοχή».

Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, υπογράμμισε ακόμη. «Αυτό σημαίνει πως είμαστε σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι σταματάμε οποιαδήποτε εργασία και επικεντρωνόμαστε μόνο στην ετοιμότητα κατασβεσης πυρκαγιών. Έχουμε αυξημένα περίπολα από δασικούς υπαλλήλους. Πέρα από τα πυροφυλάκια έχουμε και παρατηρητήρια επανδρωμένα με δασικό υπάλληλο και δασοπυροσβέστες», είπε.

Η πυρκαγιά, ανέφερε, ξέσπασε από εργασίες μελισσοκόμου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε.

Τι αναφέρει το Τμήμα Δασών

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στις παρυφές του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγγλισίδων.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 16:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις παρυφές του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας των Αγγλισίδων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το Κρατικό Δάσος.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 προωθητή γαιών. Συμμετείχαν επίσης, 10 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ιδιωτικός εκσκαφέας και 1 ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας καθώς και εθελοντές. Την επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μελισσοκομικών εργασιών.