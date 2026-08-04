Δεν τα κατάφερε ο 24χρονος Ibrahim Al Aawad από τη Συρία, ο οποίος υπέκυψε σήμερα (4/8) στα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (26/7) στη Λεμεσό. Ο νεαρός νοσηλευόταν μετά τη σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Σαπφούς.

Σε δηλώσεις του, ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι «δυστυχώς σήμερα έχουν υποκύψει στα τραύματά τους δύο πρόσωπα, τα οποία νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο κατόπιν τροχαίων δυστυχημάτων που έγιναν τις τελευταίες ημέρες».

Ο 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Σόλωνος με ανατολική κατεύθυνση, όταν έφθασε στη συμβολή με την οδό Σαπφούς, φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα «STOP», με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του 20χρονου, το οποίο κινείτο βόρεια στην οδό Σαπφούς. «Από το δυστύχημα ο 24χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, οπότε έχει καταλήξει», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Όπως σημείωσε ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν έφερε προστατευτικό κράνος ούτε φωσφορούχα ενδυμασία, όπως προνοεί η νομοθεσία. Επίσης, στο σημείο όπου κινείτο ο 24χρονος δεν επιτρεπόταν η χρήση ηλεκτρικής συσκευής προσωπικής κινητικότητας,

Σε σχέση με τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι είχε εγκαταλείψει τη σκηνή του δυστυχήματος και συνελήφθη από την Αστυνομία με ένταλμα σύλληψης, μετά από εξετάσεις που έγιναν και τον εντοπισμό των στοιχείων του οχήματος.

Όπως έγραψε και σε προχθεσινό δημοσίευμα το philenews, o 20χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης δυνάμει δικαστικού εντάλματος και ανακρίθηκε από την Τροχαία Λεμεσού. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, για να κλητευθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Φέρεται να ανέφερε ότι εγκατέλειψε τη σκηνή επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες τόσο για τα συγκεκριμένα αδικήματα όσο και για εγκατάλειψη σκηνής οδικής σύγκρουσης. Η Αστυνομία εντόπισε επίσης το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, το οποίο κρατήθηκε για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.