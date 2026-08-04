Ζητά και τα ρέστα από την Πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης. Απαντώντας στην πρόσφατη επιστολή της Αννίτας Δημητρίου με την οποία έκανε υποδείξεις για τους βουλευτές και τα βιντεάκια που αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Λαούρης, έστειλε επιστολή στην ίδια με κοινοποίηση στους αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στην επιστολή του ζητά όπως διευκρινιστεί τι επιτρέπεται και τι όχι και ποιος θα αποφασίζει αν το περιεχόμενο είναι κοινοβουλευτικό ή όχι.

«Ειδικότερα, παρακαλώ να πληροφορηθούμε κατά πόσο ένας βουλευτής δικαιούται να πραγματοποιεί σύντομη οπτικογράφηση σχετική με το έργο, τις θέσεις ή τις κοινοβουλευτικές του δραστηριότητες:

Μέσα σε αίθουσα κοινοβουλευτικής επιτροπής, όταν αυτή είναι κενή και δεν πραγματοποιείται συνεδρία.

Μέσα σε αίθουσα επιτροπής πριν ή μετά τη συνεδρία, όταν παρευρίσκονται άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν συναινέσει ή δεν εμφανίζονται στο πλάνο».

Δεν μένει όμως μέχρι εδώ, αλλά σημειώνει και το εξής:

«Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίας επιτροπής, ιδιαίτερα όταν οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται πλέον ζωντανά από την ίδια τη Βουλή. Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί κατά πόσο μια συνεδρία μπορεί να θεωρείται ταυτόχρονα κατάλληλη για δημόσια ζωντανή μετάδοση, αλλά ακατάλληλη για την καταγραφή ενός σύντομου αποσπάσματος ενημέρωσης από Βουλευτή.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας όταν δεν συνεδριάζει το σώμα και δεν βρίσκεται κανένα άλλο πρόσωπο στον χώρο.

Στο προσωπικό ή κοινοβουλευτικό γραφείο του Βουλευτή.

Στους διαδρόμους της Βουλής, όταν δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και δεν εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα.

Στον χώρο της καφετέριας, όταν δεν εμφανίζονται άλλοι Βουλευτές, υπάλληλοι ή επισκέπτες.

Σε εξωτερικό τμήμα της καφετέριας ή κοντά στους ανθώνες, χωρίς την παρουσία ή καταγραφή τρίτων προσώπων.

Στους εξωτερικούς χώρους της Βουλής ή μπροστά από το κτίριο ή σε σημείο όπου είναι εμφανές ότι η ενημέρωση γίνεται από τον χώρο του Κοινοβουλίου.

Στην αίθουσα Τύπου, όταν πρόκειται για ενημέρωση σχετική με το κοινοβουλευτικό έργο του Βουλευτή και όχι για εκδήλωση άσχετου οργανισμού ή τρίτου φορέα.

Σε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω χώρους, όταν η καταγραφή πραγματοποιείται από κοινοβουλευτικό συνεργάτη, αντί από τον ίδιο τον Βουλευτή».

Ο Γιάννης Λαούρης αναφέρει ότι χρειάζεται επίσης να προσδιοριστεί τι θεωρείται «σχετικό» και τι «άσχετο» με το κοινοβουλευτικό έργο.

«Για παράδειγμα:

Είναι σχετική η παρουσίαση μιας πρότασης νόμου;

Είναι σχετική η ενημέρωση για όσα συζητήθηκαν σε μια επιτροπή;

Είναι σχετικός ο σχολιασμός μιας κυβερνητικής πολιτικής;

Είναι σχετική η εξήγηση προς τους πολίτες του τρόπου λειτουργίας της Βουλής;

Είναι σχετική η αναφορά σε ένα κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο ένας Βουλευτής προτίθεται να αναλάβει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία;

Ποιος θα αποφασίζει κατά περίπτωση κατά πόσο το περιεχόμενο είναι επαρκώς “κοινοβουλευτικό”;

Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν πρέπει να καταγράφονται πρόσωπα τα οποία δεν το επιθυμούν».

Στην μακροσκελή επιστολή του, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας προβαίνει σε υποδείξεις για αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής.

«Προτείνουμε την εκπόνηση ενός σύντομου και σαφούς πρωτοκόλλου για την οπτικογράφηση και την ψηφιακή επικοινωνία εντός της Βουλής, κατόπιν διαβούλευσης με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αυτούσια η επιστολή: