Αν υπήρχαν δυο ελεγχόμενοι την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή για την υπόθεση με το video του Προεδρικού αυτοί ήταν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης και ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης.

Αμφότεροι καλούνταν να δώσουν εξηγήσεις για ζητήματα που ηγέρθησαν μετά την παράδοση του πορίσματος και την πολυσυζητημένη ανακοίνωση (20/7) του κ. Πασχαλίδη, που -η αλήθεια είναι- χρειαζόταν νομική ερμηνεία για να γίνει εύκολα κατανοητή.

Αν εξαιρέσουμε μεμονωμένες στιγμές στη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών, κατά τις οποίες ορισμένοι σκεπτόμενοι βουλευτές προσπάθησαν με σοβαρότητα να τοποθετηθούν, η πικρή αλήθεια είναι ότι κυριάρχησαν οι ανούσιες ατάκες.

Από την αρχή φάνηκε το σενάριο: Κάποιοι βουλευτές που πήγαν με πρόθεση να καπηλευτούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για ίδιον όφελος, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στείλουν την μπάλα στο γήπεδο του «αντιπάλου» και να του δώσουν την ευκαιρία να κάνει παιχνίδι.

Έτσι, οι δυο νομικοί, ο νυν Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου, έφεραν την αναμέτρηση στα μέτρα τους και βγήκαν αλώβητοι.

Ο Αγγελίδης, για παράδειγμα, βρήκε από την αρχή το σφάλμα και το επεσήμανε με τακτ. Το θέμα της ατζέντας, όπως ήταν γραμμένο («ενημέρωση για τα ευρήματα του πορίσματος»), του έδωσε την ευκαιρία να επισημάνει την κοινοβουλευτική γκάφα και να πει το προφανές.

Ότι δεν είναι σε θέση να αναφέρει τίποτε σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της έρευνας γιατί θα επιμολυνθεί η εν εξελίξει ποινική διαδικασία. Ενημέρωσε, λοιπόν, για τα διαδικαστικά κι έφυγε κύριος. Αυτά τα ήξεραν οι βουλευτές, αλλά προφανώς ήθελαν τον Αγγελίδη απέναντί τους για να δείξουν στις κάμερες ότι ασκούσαν έλεγχο… Δεν τους έκανε τη χάρη.

Ούτε ο Πασχαλίδης τα βρήκε σκούρα. Η κριτική ήταν στείρα κι όχι βασισμένη σε αδιαμφισβήτητο γεγονός, προϊόν δουλειάς ενός σοβαρού βουλευτή. Όταν του είπαν ότι σκοπίμως επέλεξε την 20η Ιουλίου για να βγάλει ανακοίνωση για το πόρισμα, υπονοώντας ότι ήθελε να κρυφτεί πίσω από τις εκδηλώσεις για την αποφράδα μέρα, απάντησε αναλόγως. Είπε ότι τον προσβάλλει και μόνο η αναφορά και υπέδειξε ότι πολέμησε στον Πενταδάκτυλο το 1974. Απάντησε στις κουβέντες εντυπώσεων με τους ίδιους εντυπωσιασμούς. Σε μια στιγμή έκανε και επίδειξη του βιογραφικού του. Δεν τον αδικούμε καθόλου, αν αναλογιστούμε το γενικότερο επίπεδο των επικριτών.

Κάποιοι βουλευτές, μετρ στο παιχνίδι των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης , πήραν τον λόγο και ψέλλισαν κάτι με ύφος που, όμως, δεν ήταν άξιο ούτε για να καταγραφεί για αρχειακούς λόγους. Πόσo μάλλον για να προβληματίσει τον Πασχαλίδη.

Το μήνυμα ξεκάθαρο: Η Βουλή δεν είναι «Χ», TikTok και facebook. Ίσως οι πλατφόρμες να ήταν ικανές για να παρασύρουν ανεγκέφαλους ψηφοφόρους. Ο καθρέφτης, όμως, είναι το γήπεδο της Βουλής και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν όλοι, τόσο το καλύτερο για μας. Αν όχι, θα μας βρουν πολλοί μπελάδες με το νυν σχήμα της νομοθετικής εξουσίας που εκλέξαμε.