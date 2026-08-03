Αείμνηστε Μακάριε,

Πέρασε ήδη μισός αιώνας από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, που έχει καταστρέψει την Κύπρο και έχει θέσει σε κίνδυνο την Κ.Δ. Την διέσωσε το ψήφισμα του Σ.Α., που σε είχε αναγνωρίσει ως τον νόμιμο πρόεδρο της από το 1964. Το ψήφισμα αυτό την κρατεί ακόμα ζωντανή, με διεθνή αναγνώριση και από το 2004 ισότιμο μέλος της Ε.Ε.

Αυτές τις μέρες του καλοκαιριού είναι οι μέρες της καταστροφής, αλλά και η επέτειος του θανάτου σου. Οι σκέψεις στρέφονται σε σένα που με τους αγώνες σου και την σχεδόν καθολική στήριξη του λαού στην πολιτική σου, η Κύπρος ήταν μια χώρα ευημερούσα. Ο λαός θυμάται την ηγεσία σου και τους αγώνες σου και καταριέται την χούντα και τους συνεργάτες της, που έγιναν οι νεκροθάφτες της ενώσεως και κατέστρεψαν την Κύπρο και την ευημερία της.

Όμως, Μακαριότατε, εκείνοι που κατέστρεψαν την Κύπρο και που τους πρόσφερες κλάδο ελαίας, συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι. Δεν μπορούν να παραδεχθούν και να ανεχθούν την ενοχή τους, δεν μπορούν να χωθούν στην ένοχη σιωπή τους. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να ψελλίσουν μια λέξη απολογίας και συγγνώμης. Αντίθετα. Προσπαθούν να πουν ότι η ενοχή ανήκει σε άλλους. Ότι οι ίδιοι έκαναν ενωτικό αγώνα, τον οποίο προσπαθούσες να ματαιώσεις για να μείνεις για πάντα πρόεδρος. Μερικοί υπερήλικες πραξικοπηματίες και οι πολιτικοί απόγονοί τους προσπαθούν να αποσείσουν την βαριά ευθύνη του νεκροθάφτη της ενώσεως και να την φορτώσουν σε σένα.

Το ρόλο αυτό της παραχάραξης της Ιστορίας ανέλαβαν μερικοί φανατικοί πολέμιοι της Ιστορίας και των αγώνων σου για την Κύπρο. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ερευνητές και ιστορικούς και άρχισαν να παραχαράσσουν την Ιστορία, να επιλέγουν γεγονότα ή μεμονωμένες φράσεις από κείμενα και να τα καταγράφουν στα μέτρα της νοημοσύνης τους. Οργανώνουν μεθοδικά πραξικόπημα στην Ιστορία για να σε αποδομήσουν και να σε παρουσιάσουν στο λαό ως τον καταστροφέα της Κύπρου και αρνητή της ένωσης. Και δυστυχώς μερικοί νεαροί και κυρίως οι επίγονοι των ενόχων, που δεν έζησαν τις μέρες και τα χρόνια των αγώνων σου, τους πιστεύουν, επειδή χρησιμοποιούν αριστοτεχνικά τα ιστορικά ψέματα για να σε μειώσουν και να σου φορτώσουν την ενοχή τους.

Μάθε και συ, Μακαριότατε, τι αποκαλύπτουν οι παραχαράκτες και οι συνένοχοί τους για μα δείξουν στο λαό το καταστροφικό, δήθεν, πέρασμά σου από την Κύπρο.

Εσύ, λένε, έγινες επίορκος της ενώσεως και αποδέχθηκες τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου για να γίνεις Πρόεδρος σε βάρος των εθνικών ιδανικών. Εσύ καταπίεζες τους Τουρκοκύπριους και τους εξώθησες στην τουρκοανταρσία για να πετύχουν την διχοτόμηση.

Εσύ, λένε, κατεδίωκες με όλα τα μέσα τους αγωνιστές της ενώσεως, που διαφωνούσαν με την αυταρχική διακυβέρνησή σου και οργάνωνες δολοφονίες, διωγμούς και φυλακίσεις των αγωνιστών της ένωσης.

Εσύ, λένε, ήσουν αντίθετος με την ένωση, που μας πρόσφερε το ΝΑΤΟ και καταδίωκες τους ενωτικούς αγωνιστές και τους ανάγκασες να ανατινάσσουν αστυνομικούς σταθμούς και να δολοφονούν οπαδούς σου για να πετύχουν την ένωση.

Εσύ, λένε, απομάκρυνες την ένωση, επειδή εντάχθηκε η Κύπρος στους αδέσμευτους, που μας έδωσαν φωνή και κύρος στον ΟΗΕ, ενώ έπρεπε να παραδώσεις την Κύπρο στο ΝΑΤΟ, για να μας σώσουν από την Τουρκία.

Εσύ, λένε, οργάνωσες και προκάλεσες το πραξικόπημα για να πέσει η χούντα, να έρθει στην εξουσία ο Καραμανλής και να επιστρέψει ο βασιλιάς.

Εσύ, λένε, απέτυχες να καταστείλεις το πραξικόπημα της χούντας.

Εσύ, λένε, εγκατέλειψες το λαό σου, όταν έγινε το πραξικόπημα και κατέφυγες στο εξωτερικό για να σώσεις το τομάρι σου και να οργανώσεις την εισβολή.

Εσύ, λένε, κάλεσες από του βήματος του ΟΗΕ τους Τούρκους να κάμουν εισβολή στην Κύπρο για να σε αποκαταστήσουν στο αξίωμα του ΠτΔ.

Εσύ, λένε, αποδέχτηκες την Δ.Δ.Ο. και κήρυξες τον μακροχρόνιο αγώνα για να περάσει ο χρόνος και η Τουρκία να εποικήσει την Κύπρο.

Εσύ, λένε, φταις για όλα τα κακά που συνέβησαν τον καιρό που ζούσες, αλλά και τα κακά που έγιναν μετά τον θάνατό σου και θα γίνουν στους μελλοντικούς αιώνες.

Όση παραχάραξη της Ιστορίας και να κάνουν, θα σβήσουν άραγε έστω και ίχνος της ενοχής τους; Η Ιστορία τους κατάταξε, με τον τίτλο που εσύ τους έχεις απονείμει: «Νεκροθάφτες της ενώσεως» είναι και θα παραμείνουν στους αιώνες.