Ισχυρή πτώση καταγράφει το πετρέλαιο τη Δευτέρα, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι ξεκινά σήμερα νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν, μετά την απόφασή του να ματαιώσει ένα σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.

Το πρωί της Δευτέρας, το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 5,3% στα 83,81 δολάρια το βαρέλι ενώ το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού WTI χάνει 6,1% στα 79,49 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent υποχώρησε έως και 7,3% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, αφού είχε κάνει ράλι άνω του 20% τον Ιούλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο. Η τιμή του WTI διαμορφώθηκε κάτω από τα 80 δολάρια.

Το Brent γνώρισε έντονες διακυμάνσεις τον περασμένο μήνα, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Ιούνιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της σύγκρουσης στη Ερυθρά Θάλασσα και την Ιορδανία.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραψε πτώση έως και 6,3%.

Από το capital.gr