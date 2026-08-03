Σε τρίωρη διαμαρτυρία προχωρούν σήμερα, Δευτέρα, από τις 09:00 έως τις 12:00, οι δήμοι της Κύπρου, με απόφαση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, διεκδικώντας, όπως σημειώνουν, επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ωρών θα παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες των δήμων και τα γραφεία εξυπηρέτησης των δημοτών.

Η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι η πραγματική κρατική χορηγία προς τους δήμους ανέρχεται σε €117 εκατ. και όχι στα €144 εκατ. που αναφέρονται από την Κυβέρνηση, καθώς μέρος του ποσού αφορά τη χρηματοδότηση νέων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους δήμους. Ζητεί επίσης την αναπροσαρμογή της χορηγίας, ώστε να καλύπτει τις απώλειες από τον πληθωρισμό και να ανταποκρίνεται στις αυξημένες υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, σε διάκεψη Τύπου είχε δηλώσει ότι «η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την τσέπη των δημοτών», τονίζοντας ότι οι δήμοι διεκδικούν τους οικονομικούς πόρους που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες που τους έχουν μεταφερθεί.

ΚΥΠΕ