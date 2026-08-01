Το Υπουργείο Εσωτερικών επανήλθε με νέα πρόταση για το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους. Σύμφωνα με τα όσα πληροφορήθηκε ο «Φ», η νέα πρόταση έφτασε επίσημα στα χέρια της Ένωσης Δήμων χθες, απόγευμα Παρασκευής.

Η νέα πρόταση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται στον απόηχο των κινητοποιήσεων που εξήγγειλε η Ένωση Δήμων και συγκεκριμένα της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η νέα πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών αφορά την αύξηση της κρατικής χορηγίας από το 2027. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό, από τα συνολικά 144 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβάνονται 15 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση δρόμων και 12 εκατομμύρια ευρώ ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εσόδων από τις αδειοδοτήσεις) θα αυξηθεί από το 2027 στα 156 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, η νέα πρόταση (μετά από εκείνη που είχε σταλεί στους δήμους στις 16 Ιουλίου), προέκυψε μετά από συνεννόηση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και προβλέπει:

-50% της σωρευτικής αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2024, 2025 και 2026 που υπολογίζεται στο 6,85% και φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση θα προστεθεί στα 117 εκατομμύρια ευρώ που είναι η βάση η οποία είχε συμφωνηθεί για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Το πόσο με βάση την αύξηση θα φτάσει τα 125 εκατομμύρια ευρώ.

Τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την απώλεια εσόδων από τις αδειοδοτησεις που έχουν μεταφερθεί στους ΕΟΑ

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση δρόμων

Έτσι με βάση όλα τα πιο πάνω η νέα βάση καθορίζεται περίπου στα 152 εκατομμύρια ευρώ.

Για το 2027 η κρατική χορηγία, με τον συνυπολογισμό 2,7% (το 50% της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2027) θα ξεπεράσει τα 156 εκατομμύρια ευρώ.

Στους δήμους η απόφαση

Η νέα πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται να είναι πιο κοντά στα «θέλω» των δήμων, οι οποίο εκτιμούν πως το ποσό πρέπει να είναι κοντά στα 170 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως η Ένωση Δήμων θα μελετήσει εντός του Σαββατοκύριακου τη νέα πρόταση, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Η Ένωση Δήμων υποστηρίζει πως οι δήμοι υφίστανται οικονομική πίεση, αφού από τη μια το ποσό της χορηγίας είναι παγιωμένο βάσει προνοιών του νόμου της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα λειτουργικά έξοδα ακολουθούν ανοδική πορεία.

