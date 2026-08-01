Περισσότερους από 53.000 επιβάτες και 325 πτήσεις ημερησίως διαχειρίζονται τα κυπριακά αεροδρόμια κατά την τρέχουσα περίοδο αιχμής του Ιουλίου, με τη Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο να αναδεικνύονται ως οι πιο βαρυφορτωμένες ημέρες. Η «ακτινογραφία» των επιβατικών ροών από το έξυπνο σύστημα «Xovis» που επιστρατεύει η Hermes Airports καταγράφει τους χρόνους αναμονής στις ουρές ελέγχου και ασφάλειας για το πρώτο 24ήμερο του Ιουλίου, αναδεικνύοντας τον διαβατηριακό έλεγχο αφίξεων ως το πιο χρονοβόρο σημείο για τους ταξιδιώτες.

Το έξυπνο σύστημα «Xovis»

Τα στοιχεία, τα οποία παρέθεσε στο philenews η Hermes Airports, για τους επιβάτες έχουν αντληθεί από το «Xovis», ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης των επιβατικών ροών που χρησιμοποιεί η διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων για να μετρά και να αναλύει τη διεκπεραίωση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο. Το εν λόγω σύστημα, βασίζεται σε αισθητήρες 3D και λογισμικό ανάλυσης, που καταγράφουν ανώνυμα την κίνηση στα πιο βασικά σημεία διεκπεραίωσης των επιβατών. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση ατόμων και την ανάλυση των χρόνων αναμονής στις ουρές ελέγχων ασφαλείας και διαβατηρίων, ώστε να εντοπίζει τα σημεία όπου παρατηρείται καθυστέρηση.

Οι ημέρες αιχμής σε Λάρνακα και Πάφο

Σύμφωνα με την Hermes, τον Ιούλιο -και συγκεκριμένα την περίοδο 01/07-24/07- ο μέσος ημερήσιος αριθμός επιβατών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας ανήλθε στις 37.000, ενώ στο Αεροδρόμιο Πάφου στις 16.000.

Την ίδια περίοδο, ο μέσος ημερήσιος αριθμός πτήσεων από και προς Αεροδρόμιο Λάρνακας ανήλθε στις 230, ενώ από και προς Αεροδρόμιο Πάφου στις 95.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, οι ημέρες αιχμής για το Αεροδρόμιο Λάρνακας αναδεικνύονται η Δευτέρα και το Σάββατο. Αντίστοιχα, οι ημέρες αιχμής για το Αεροδρόμιο Πάφου είναι η Τετάρτη και Σάββατο.

Οι χρόνοι αναμονής στις ουρές

Όπως αναφέρει η Hermes, όλοι οι χρόνοι που καταγράφονται πιο κάτω εξαρτώνται από την επάρκεια επάνδρωσης του κάθε σημείου σε σχέση με τη μαζικότητα των επιβατών. Αναλυτικά οι χρόνοι αναμονής ανά σημείο ελέγχου στα δύο αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η διαχειρίστρια εταιρεία και τα οποία προκύπτουν από τα δεδομένα που συλλέγει το σύστημα «Xovis», για τον μήνα Ιούλιο είχαν ως εξής:

Αεροδρόμιο Λάρνακας:

Εmigration (διαβατηριακός έλεγχος για αναχωρήσεις)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 13 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 23 λεπτά.

Security (Σωματικός έλεγχος + αποσκευών)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 3 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 11 λεπτά.

Immigration (διαβατηριακός έλεγχος για αφίξεις)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 19 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 45 λεπτά. Σημειώνεται ότι σε χρόνο πάνω από 30 λεπτά με το μέγιστο τα 45, πέρασαν 1296 επιβάτες σε ποσοστό κάτω του 0,0%.

Αφίξεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας όπως τις καταγράφει το σύστημα «Xovis»

Αεροδρόμιο Πάφου:

Εmigration (διαβατηριακός έλεγχος για αναχωρήσεις)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 9 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 17 λεπτά.

Security (Σωματικός έλεγχος + αποσκευών)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 4 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 13 λεπτά.

Immigration (διαβατηριακός έλεγχος για αφίξεις)

Το 95% των επιβατών εξυπηρετήθηκε σε χρόνο κάτω από 10 λεπτά.

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτήθηκε για διεκπεραίωση από το συγκεκριμένο σημείο είναι 27 λεπτά.

Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Πάφου, όπως καταγράφονται από το σύστημα «Xovis»