Το καλοκαίρι αποτελεί την αγαπημένη περίοδο των Κυπρίων για ταξίδια στο εξωτερικό και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Όσον αφορά γενικότερα την Ευρώπη, μιλώντας με ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι χώρες που φαίνεται να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Ιταλία και η Γαλλία. Παράλληλα, καταγράφεται μια στροφή των Κυπρίων προς την επιλογή της κρουαζιέρας για τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές, με αυτήν τη μορφή ταξιδιού να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο ταξιδιωτικών πρακτόρων Άκη Κελεπέσιη, οι προτιμήσεις των Κυπρίων σχετικά με τις καλοκαιρινές τους διακοπές δεν έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με πέρσι. Η μεγάλη πλειοψηφία ταξιδεύει κυρίως προς τη νησιώτικη Ελλάδα και ακολουθεί η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ιταλία και η Γαλλία. Αναφέρει χαρακτηριστικά, πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα νέοι προορισμοί που κερδίζουν το ενδιαφέρον των Κυπρίων σε σχέση με πέρσι, υπάρχουν μόνο κάποιες παραλλαγές. Για παράδειγμα, παρατηρείται συχνά ο συνδυασμός της Ιταλίας με την Ελβετία ή της Γερμανίας με την Γαλλία.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Κύπριοι παραδοσιακά επιλέγουν να ταξιδεύουν στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Σκιάθο, στην Πρέβεζα, όπου από εκεί μπορούν να πάνε σε αλλά νησιά, όπως η Λευκάδα.

Ωστόσο, φέτος υπάρχει ενδιαφέρον και για πιο μακρινά ταξίδια, όπως η Άπω Ανατολή, οι ΗΠΑ, η Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, και χώρες όπως η Πολωνία. Στις προτιμήσεις των Κυπρίων εμφανίζεται φέτος και η Ιαπωνία, καθώς η χώρα προσελκύει τουρίστες απ’ όλον τον κόσμο.

Ο κ. Κελεπέσιης ανέφερε επίσης, πως ένα άλλο είδος τουρισμού που προτιμούν οι Κύπριοι τα τελευταία χρόνια είναι οι κρουαζιέρες, για τις οποίες η αυξητική πορεία της ζήτησης επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των τουριστικών γραφείων. Συγκεκριμένα, καταγράφεται μια αξιοσημείωτη άνοδος στον αριθμό των Κυπρίων που επιλέγουν την κρουαζιέρα ως μορφή διακοπών, είτε από Πειραιά είτε από Ρώμη, για να γυρίσουν σε ανατολική και δυτική μεσόγειο αντίστοιχα.

Πότε προτιμούν να ταξιδεύουν οι Κύπριοι

Ως είθισται, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση. Υπολογίζεται ότι σε αυτό το δίμηνο θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό περίπου 370.000 – 480.000 Κύπριοι, ενώ τους υπόλοιπους μήνες, οι Κύπριοι που ταξιδεύουν περιορίζονται σε 120.000 – 140.000 κάθε μήνα.

Οι πιο οικονομικοί προορισμοί για φέτος

Σύμφωνα με τον κ. Κελεπέσιη, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο κόστος ανάμεσα στις επιλογές των ελληνικών νησιών ή των χωρών της Ευρώπης, αφού όπως επισήμανε υπάρχουν νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, που είναι πιο ακριβοί προορισμοί συγκριτικά με άλλους στην Ευρώπη όπως η Ρώμη ή η Φλωρεντία. Σημείωσε, όμως, ότι υπάρχουν και νησιά, που μπορεί να θεωρηθούν οικονομικοί προορισμοί όπως η Ρόδος, η Λευκάδα και η Κρήτη.

Επισήμανε ακόμη, πως ο καλύτερος προορισμός για οικογένειες είναι τα μεγάλα νησιά (π.χ. Ρόδος και Κρήτη) τα οποία διαθέτουν ξενοδοχεία που είναι μεγάλα με παιχνίδια και κατάλληλα για οικογένειες. Αντιθέτως, για νεαρά ζευγάρια ο κατάλληλος προορισμός είναι τα ελληνικά νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά και κάποιοι μακρινοί εξωτικοί προορισμοί όπως το Μπαλί.

Ανοδική ή πτωτική πορεία για τα ταξίδια των Κυπρίων;

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ότι φέτος τα ταξίδια είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρσι, λόγω του ότι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που ως συνήθως κλείνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι Κύπριοι, επηρεάστηκαν λόγω του πολέμου. Παρόλα αυτά, τονίζει πως τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια αύξηση κρατήσεων την τελευταία στιγμή αλλά ελάχιστες σε σχέση με πέρσι.