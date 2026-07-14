Η ανασύσταση του Συνεργατισμού μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να συμβάλει θετικά στην οικονομία και στην ευημερία των πολιτών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου, Αργύρης Αλεξάνδρου.

«Η προσπάθεια που γίνεται σίγουρα είναι για καλό και την επικροτούμε. Είναι θετικό που ξαναδημιουργείται σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε ότι ο νέος Συνεργατισμός θα έχει κοινωνικό προσανατολισμό, υπενθυμίζοντας ότι ο αρχικός θεσμός είχε δημιουργηθεί με στόχο την προστασία των ευάλωτων και χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Όπως είπε, ο Συνεργατισμός διαφοροποιείται από τις εμπορικές τράπεζες λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του και, ως εκ τούτου, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Πίεση για μεγαλύτερο ανταγωνισμό

Ερωτηθείς για τις πιθανές επιπτώσεις στις τράπεζες, ο Πρόεδρος του ΣΟΚΑΚ εκτίμησε ότι η δημιουργία ενός νέου χρηματοπιστωτικού οργανισμού θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα ωθήσει τις εμπορικές τράπεζες να προσφέρουν καλύτερα επιτόκια και υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, η παρουσία περισσότερων οργανισμών στην αγορά δημιουργεί ισχυρότερα κίνητρα για ανταγωνιστικές χρεώσεις και όρους προς όφελος των καταναλωτών.

Ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε επίσης ότι οι τράπεζες έχουν πλέον διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές εσόδων τους και δεν βασίζονται αποκλειστικά στους τόκους από τα δάνεια.

Αναφέρθηκε στις τραπεζικές χρεώσεις για συναλλαγές και για τη διατήρηση λογαριασμών, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα αυτά έχουν ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία των τραπεζών.

«Πλέον οι τράπεζες είναι εξασφαλισμένες, εξ ου και τα τεράστια κέρδη που έχουν», είπε, προσθέτοντας ότι η οικονομική τους ευρωστία δεν απειλείται από την επαναφορά του Συνεργατισμού.

Μετοχές στους πολίτες

Αναφερόμενος στην πρόθεση να διατεθεί στους πολίτες σημαντικό μέρος των 42 εκατ. νέων μετοχών που θα εκδοθούν για τον νέο Συνεργατισμό, ο κ. Αλεξάνδρου χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη.

Όπως εξήγησε, εφόσον ο οργανισμός δημιουργείται για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, είναι ορθότερο οι πολίτες να αποκτήσουν συμμετοχή και δικαίωμα λόγου στη λήψη αποφάσεων.

Οι μέτοχοι, σημείωσε, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και ψηφίζουν για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού.

«Πιο σωστό είναι να δοθούν στον κόσμο, για να έχει άποψη και λόγο στις αποφάσεις που θα παίρνονται», κατέληξε.