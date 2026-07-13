Το εγχείρημα για την νέα συνεργατική τράπεζα εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του, με τη δημόσια προσφορά να αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση και τη λειτουργία του νέου πιστωτικού ιδρύματος. Το ενημερωτικό δελτίο της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και προώθηση συνεργατισμού Λίμιτεδ που παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος, καταγράφει τις προοπτικές αλλά και τους σημαντικούς κινδύνους που συνοδεύουν την επένδυση, το νέο διοικητικό συμβούλιο αλλά και τους κύριους μετόχους με ποσοστό τουλάχιστον 5%.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προσπάθεια δημιουργίας νέας συνεργατικής τράπεζας στην Κύπρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά μετοχών με στόχο την άντληση €42 εκατ., ποσό που θεωρείται απαραίτητο για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και τη χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων λειτουργίας του νέου οργανισμού.

Συνεργατικό μοντέλο διακυβέρνησης

Η μετοχική σύνθεση αντικατοπτρίζει τον συνεργατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού εκδομένων μετοχών της εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, είναι οι ακόλουθοι: Μεγαλύτερος μέτοχος είναι ο ΣΕΣ Λεμεσού με ποσοστό 28,22% (αριθμός μετοχών 119.800), ακολουθούν ο ΣΕΣ Αστυνομικών και Στρατιωτικών 12,53% (αριθμός μετοχών 53.200), ο ΣΕΣ Πάφου 12,11% (αριθμός μετοχών 51.4000, ο ΣΕΣ Λευκωσίας 8,34% (αριθμός μετοχών 35.400), ο ΣΕΣ Περιφερειακής Λευκωσίας 6,97% (αριθμός μετοχών 29.600) και ο ΣΕΣ Λήδρας 6,69% (αριθμός μετοχών 28.400). Ωστόσο, η επιρροή στις αποφάσεις δεν καθορίζεται από το ύψος της συμμετοχής. Βάσει του καταστατικού, κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο στη γενική συνέλευση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

Με βάση τους ειδικούς κανονισμούς του εκδότη κάθε μέτοχος/ μέλος έχει ένα δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση ανεξαρτήτως του αριθμού μετοχών που κατέχει. Λαμβάνοντας υπόψη πως κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου η εταιρεία έχει 199 μετόχους/ μέλη, κάθε ένας από αυτούς σε γενική συνέλευση κατέχει ποσοστό 0,50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Με συνολικά 199 μέλη, κάθε ψήφος αντιστοιχεί περίπου στο 0,50% των δικαιωμάτων ψήφου, στοιχείο που διαφοροποιεί σημαντικά τη λειτουργία της εταιρείας από εκείνη μιας συμβατικής ανώνυμης εταιρείας.

Η υφιστάμενη Επιτροπεία (διοικητικό συμβούλιο) εξελέγη από τις 13 Οκτωβρίου 2025, η θητεία των μελών είναι τριετής και η ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας των μελών είναι η 13η Οκτωβρίου 2028. Αποτελείται από 19 μέλη, εκ των οποίων τα 18 χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επιλογή του ανώτατου διοικητικού προσωπικού, καθώς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και οι επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία αξιολόγησης («fit and proper») των εποπτικών αρχών πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Η σύνθεση της Επιτροπείας (διοικητικό συμβούλιο) απαρτίζεται από τον Πανίκο Χάμπα (πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος ) και τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη: Δημήτρης Κούλας, Αικατερίνη Μαρκουλλίδου, Αναστάσης Γιαπάνης, Απόστολος Σκουρουπάτης, Μιχάλης Λύτρας, Βάσος Παρτασίδης Γιάννης Νικολαΐδης, Τάκης Χριστοδούλου, Νίκος Χατζηπέτρου, Ανδρέας Πυθάρας, Γιαννάκης Ιωάννου, Χρίστος Τομπάζος, Ανδρέας Κιτρομιλίδης, Σταύρος Κωνσταντινίδης, Νεόφυτος Ξενοφώντος, Γιώργος Πολυδώρου, Κώστας Γιάλλουρος, Ευγένιος Ελευθερίου. Όλα τα μέλη είναι ανεξάρτητα πλην του Γιαννάκη Ιωάννου. Γραμματέας της Επιτροπείας (διοικητικό συμβούλιο) είναι ο Ευγένιος Ελευθερίου.

Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων στο επίπεδο των μελών της Επιτροπείας της Εταιρείας και των προσώπων που συμμετέχουν στην παρούσα προσφορά, πέραν της εργοδότησης της θυγατέρας του μέλους της Επιτροπείας του εκδότη Πανίκου Χάμπα, από την εταιρεία Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε. (LLPO) η οποία παρέχει στον εκδότη νομικές υπηρεσίες.

Οι προειδοποιήσεις προς τους επενδυτές

Το ενημερωτικό δελτίο αφιερώνει μεγάλο μέρος του στην ανάλυση των κινδύνων που συνοδεύουν την επένδυση. Πρώτον, οι μετοχές δεν θα εισαχθούν σε χρηματιστήριο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει οργανωμένη δευτερογενής αγορά ούτε μηχανισμός καθορισμού της αγοραίας αξίας τους. Παράλληλα, η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μόνο μεταξύ μελών της εταιρείας, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης.

Δεύτερον, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναμένουν διανομή μερισμάτων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση θα εξαρτηθεί από την κερδοφορία της υπό σύσταση τράπεζας, η οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο για να αναπτυχθεί.

Τρίτον, το εγχείρημα συνοδεύεται από σημαντικούς εκτελεστικούς κινδύνους. Η επιτυχία εξαρτάται από την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού, την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, την ολοκλήρωση των τεχνολογικών υποδομών, τη συμμόρφωση με το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

Ένα εγχείρημα με προοπτικές αλλά και υψηλό ρίσκο

Το ενημερωτικό δελτίο, ωστόσο, καθιστά σαφές ότι πρόκειται για μια επένδυση με αυξημένο βαθμό κινδύνου. Η επιτυχία της εξαρτάται από μια αλληλουχία κρίσιμων παραγόντων: την επιτυχή άντληση κεφαλαίων, την έγκριση της τραπεζικής άδειας, την αποτελεσματική στελέχωση του οργανισμού, την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών και, τελικά, την ικανότητα της νέας τράπεζας να αποκτήσει πελατειακή βάση και να επιτύχει βιώσιμη κερδοφορία σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια ή δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη τραπεζική άδεια, η διαδικασία ίδρυσης της τράπεζας δεν θα προχωρήσει και τα ποσά που θα έχουν καταβάλει οι επενδυτές θα επιστραφούν σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται, πιο συγκεκριμένα, υπάρχει κίνδυνος τα αντληθέντα κεφάλαια να μην επαρκούν για να καλύψουν τις απαραίτητες διοικητικές δαπάνες, την τεχνολογική υποδομή, την πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού, τις δραστηριότητες προώθησης και διαφήμισης της υπό σύσταση τράπεζας, καθώς και την ανάπτυξη / αγορά βασικών τραπεζικών συστημάτων που απαιτούνται στα αρχικά στάδια των εργασιών της.

Αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εδραίωση της υπό σύσταση τράπεζας στην αγορά, την προσέλκυση πελατείας καθώς και για τη δημιουργία και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εταιρικής ταυτότητας της υπό σύσταση Τράπεζας.

Σε περίπτωση όπου τα αντληθέντα κεφάλαια είναι ανεπαρκή, η τράπεζα ίσως αναγκαστεί να περιορίσει, να καθυστερήσει ή και να εγκαταλείψει σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως η επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή άλλα αναπτυξιακά έργα, μειώνοντας έτσι την αναμενόμενη κερδοφορία της και βλάπτοντας την ανταγωνιστική της θέση.

Περαιτέρω, ενδέχεται όπως η υπό σύσταση τράπεζα αναζητήσει επενδυτές που θα συνεισφέρουν κεφάλαια στην τράπεζα, ενδεχόμενο το οποίο θα εξεταστεί σε περίπτωση που δεν αντληθούν μέσω της παρούσας δημόσιας προσφοράς τα ελάχιστα στοχευόμενα κεφάλαια.

Το κόστος εκκίνησης για την νέα τράπεζα

Το συνολικό κόστος της δημόσιας προσφοράς υπολογίζεται σε περίπου €950 χιλ. και αφορά αμοιβές συμβούλων, νομικών και ελεγκτών, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία της έκδοσης. Σημαντικό θα είναι και το λειτουργικό κόστος μετά την αδειοδότηση. Το προσωπικό εκτιμάται ότι θα απορροφά περίπου το ήμισυ των συνολικών διοικητικών δαπανών, με το σχετικό κόστος να αυξάνεται από €3,5-5,5 εκατ. τον πρώτο χρόνο σε €8-10 εκατ. έως τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας.

Το ενημερωτικό δελτίο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ως προς την κρισιμότητα της διαδικασίας. Η εταιρεία δηλώνει ότι το υφιστάμενο κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τους επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς στις 31 Μαρτίου 2026 ήταν αρνητικό κατά €48,5 χιλ., ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το επόμενο έτος προσεγγίζουν τα €38 εκατ.

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς αποτελεί, ουσιαστικά, τη βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει το εγχείρημα. Η υπό σύσταση τράπεζα φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί ως πλήρες πιστωτικό ίδρυμα, προσφέροντας καταθετικά προϊόντα, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, υπηρεσίες πληρωμών, κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική και ασφαλιστικά προϊόντα.