Ο αριθμός των θυμάτων από την πυρκαγιά που έπληξε τη νότια Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, μετά την απώλεια ζωής μιας 93χρονης Βρετανίδας που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αλμερίας, όπως γνωστοποίησε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.
Η γυναίκα 93 ετών, που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε, απεβίωσε μετά το μεσημέρι, ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.
Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ. Εικάζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.
Όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την τρομακτική ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.