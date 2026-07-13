Ο αριθμός των θυμάτων από την πυρκαγιά που έπληξε τη νότια Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, μετά την απώλεια ζωής μιας 93χρονης Βρετανίδας που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αλμερίας, όπως γνωστοποίησε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Η γυναίκα 93 ετών, που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε, απεβίωσε μετά το μεσημέρι, ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm July 9, 2026

Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ. Εικάζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.

Όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την τρομακτική ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.

protothema.gr