Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Μπανγκόκ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press που επικαλείται αξιωματούχους.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που θαμμώνες του νυχτερινού κέντρου βγαίνουν πανικόβλητοι από το μαγαζί προσπαθώντας να γλιτώσουν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.