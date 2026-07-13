Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο πολιτικός κόσμος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον αιφνίδιο θάνατο, σε ηλικία 71 ετών, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενού συμμάχου και συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από το γραφείο του 71χρονου πολιτικού ότι ο θάνατος ήρθε «μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια», αμερικανικά δίκτυα δημοσίευσαν την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που έκανε λόγο για ρήξη ανευρύσματος αορτής.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο Γκράχαμ υπέστη διαχωρισμό της αορτής (aortic dissection) λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

«Το πιστοποιητικό θανάτου θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα επικαιροποιηθεί ώστε να αναφέρει την αιτία θανάτου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το τελευταίο τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios o Γκράχαμ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόνλαντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου και τον ενημέρωσε για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία, καθώς και για το νομοσχέδιο περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο ήθελε να τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία στη Γερουσία.

Ο Τραμπ είπε στον Γκράχαμ ότι προετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ύστερα από ακόμη μία επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσωπο που μίλησε με τον Γκράχαμ λίγο αργότερα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν του συνέτησαν να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, ο Γκράχαμ απάντησε ότι θα το έκανε το πρωί της Κυριακής, μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Έχω ακόμη να περάσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το ζήτημα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας» αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα πέθανε.

protothema.gr