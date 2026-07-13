Η Αστυνομία προχώρησε αργά χθες βράδυ στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου αγοριού από την Βρετανία που στις 6.00 το απόγευμα βρήκε οικτρό θάνατο στο ξενοδοχείο όπου η οικογένεια των Βρετανών διέμενε για διακοπές στην παραλιακή λεωφόρο Χλώρακας.

Η σύλληψη του πατέρα, όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, έγινε μετά τις 10 το βράδυ. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι αυτά της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγός της οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως πρόσωπο που είχε την μέριμνα άλλου προσώπου.

Ο πατέρας του τρίχρονου αγοριού θα προσαχθεί σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για εξασφάλιση διατάγματος κράτησής του. Αναμένεται να ακουστούν οι μαρτυρίες για όλα τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης που είχε τραγικό τέλος.

Παράλληλα, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τραγικού παιδιού θα διενεργηθεί το μεσημέρι στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Η οικογένεια των Βρετανών τουριστών είχε φθάσει για διακοπές στην Πάφο μόλις χθες τα χαράματα και θα διέμενε στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας μέχρι τις 25 του μήνα. Στις 6.00 το απόγευμα σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, το τρίχρονο αγοράκι έπαιζε με τον πατέρα του στον διάδρομο του τέταρτου ορόφου, όπου ήταν το δωμάτιο τους, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του διαδρόμου στο κενό.

Το μικρό αγοράκι κατέληξε στην κεντρική βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο και τραυματίσθηκε θανάσιμα. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν οι έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Λήφθηκαν καταθέσεις, ενώ παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, σε κάποια από τις οποίες φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» το άτυχο αγοράκι να κάνει βουτιά στο κενό στις 6.02μμ.

Το ζεύγος των Βρετανών έχει άλλο ένα μικρό παιδάκι, ένα πεντάχρονο κορίτσι συγκεκριμένα, το οποίο είναι μαζί τους και αυτό στις τραγικές όπως εκτυλίχθηκαν διακοπές. Στην Πάφο βρίσκονται μαζί με το ζεύγος και οι γονείς της γυναίκας.