Η ενασχόληση εκκλησιαστικών, τουριστικών και ακαδημαϊκών φορέων της Πάφου με τον θρησκευτικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, καθώς και η συμμετοχή της επαρχίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα για το εν λόγω αντικείμενο, δημιουργεί τις βάσιμες προσδοκίες ότι σύντομα θα μπορέσει να καθιερώσει την Πάφο ως προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό σε διεθνές επίπεδο.

Οι προσδοκίες μεγαλώνουν και γίνονται πιο βάσιμες μετά τη δημοσιοποίηση της επικείμενης μετάβασης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο Βατικανό, τις επαφές που θα έχει με τον Πάπα Λέοντα 14o και την αναμενόμενη συμφωνία για έλευση στην Πάφο της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου. Μια ιστορική εξέλιξη, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η κάρα του Αγίου θα βγει από το Βατικανό και θα εκτεθεί σε προσκύνημα στην Πάφο, γεγονός που προσδιορίζεται χρονικά περί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Τα σημαντικά αυτά γεγονότα των επόμενων μηνών, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν την αιτία έκρηξης ενδιαφέροντος για τον θρησκευτικό και περιηγητικό τουρισμό στην Κύπρο και ειδικά στην Πάφο, όπου δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, θέτοντας πια για τα καλά την περιοχή στον χάρτη του παγκόσμιου θρησκευτικού τουρισμού.

Τουριστικοί φορείς της επαρχίας, τόνισαν ότι μέσα σε αυτό το ελπιδοφόρο σκηνικό που δημιουργείται, έχει τεράστια σημασία να συνεχισθεί σε οργανωμένη βάση η δραστηριοποίηση της Πάφου στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα, ανέφεραν, στόχο έχουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για δράσεις και τομείς στους οποίους η Πάφος ήδη έχει κάνει σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια, επεσήμαναν, γεγονός που εκτιμούν ότι θέτει τον προορισμό σε πλεονεκτική θέση για την υλοποίηση της στόχευσης του. Κάποιες από τις δράσεις αυτές, κατέληξαν, σχετίζονται με τη προσπάθεια που καταβάλλει η Πάφος ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις, κατέληξαν, οι πολιτικοθρησκευτικές κινήσεις με τη συνάντηση του Κύπρου Γεώργιου με τον Πάπα στο Βατικανό και η ιστορική μεταφορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, θα αποτελέσουν την κορωνίδα της επιχειρούμενης καταξίωσης της Πάφου ως θρησκευτικού προορισμού για χιλιάδες πιστούς από κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο.