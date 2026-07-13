Σάρκα και οστά επιχειρούν να δώσουν, Κύπρος και Λίβανος, στο όραμα για μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του philenews, οι Κυβερνήσεις των δύο χωρών θα υπογράψουν σήμερα επιστολή για επίσημο αίτημα προς την Παγκόσμια Τράπεζα για χρηματοδότηση αγωγού προς αυτό τον σκοπό.

Λευκωσία και Βηρυτός, περί τα τέλη του 2025, απευθύνθηκαν από κοινού προς την Παγκόσμια Τράπεζα για ετοιμασία σχετικής μελέτης βιωσιμότητας όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Νοεμβρίου 2025, Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών των δύο χωρών.