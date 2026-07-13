Εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 7.00 χθες το απόγευμα από μέλη της Αστυνομίας 39χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, κλεπταποδοχής και παράνομης κατοχής περιουσίας. Η κλοπή περιουσίας συνολικής αξίας €26,000 διαπράχθηκε στις 22/06/2026, στην επαρχία Λεμεσού, από σταθμευμένο όχημα το οποίο ανήκει σε 77χρονη. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη στις 24/06/2026, άντρας ηλικίας 28 ετών.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της Αστυνομίας στην κατοικία του 39χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε περιουσία, μεταξύ των οποίων, μοτοσυκλέτα η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία στις 26/03/2026 στην επαρχία Λεμεσού, μουσικά όργανα και χρυσαφικά. Ο 39χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως περιήλθαν στην κατοχή του, με αποτέλεσμα τα μέλη της Αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας μεταμφεταμίνης (κρύσταλ) βάρους 0,7γραμμαρίων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και τον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών συνεχίζει τις εξετάσεις.