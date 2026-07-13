Με τις προοπτικές σύγκλησης μιας άτυπης πολυμερούς μέσα στο καλοκαίρι να απομακρύνονται, στη Λευκωσία ο Χριστοδουλίδης και ο Έρχιουρμαν στρέφουν το βλέμμα προς τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Οι δύο πλευρές στην Κύπρο περιμένουν την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, προκειμένου να μάθουν πώς προτίθεται να προχωρήσει περαιτέρω ο διεθνής οργανισμός, έχοντας απέναντί του την αρνητική στάση του Ερντογάν.

Η Ολγκίν θα βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συναντήσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Όπως είναι γνωστό, είχε ζητήσει και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συνάντηση Ολγκίν-VDL δεν έχει ακόμα διευθετηθεί και δεν είναι σίγουρο αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Η Πρόεδρος της Κομισιόν θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, όπου έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Απ’ εκεί και πέρα, η Ολγκίν ενδεχομένως να επιδιώξει συνάντηση με κάποιο άλλο άτομο από την Κομισιόν, όπως έγινε και στο παρελθόν.

Θα ρωτήσουν για να μάθουν

Τόσο στη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και σε εκείνη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Αντόνιο Κόστα, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στα αποτελέσματα της συνάντησης των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον Ερντογάν στην Άγκυρα.

Τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και η Ολγκίν ενδιαφέρονται να ακούσουν και δια ζώσης τις εντυπώσεις των δύο αξιωματούχων για τη συνάντηση στην Άγκυρα και αν, μετά από αυτή, μπορεί να υπάρξει κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό.

Η τουρκική πλευρά, μέσω των Ερντογάν και Φιντάν, ζήτησε ικανοποίηση της ευρωπαϊκής της ατζέντας, χωρίς καμία δέσμευση για το Κυπριακό.

Να επιδείξει εποικοδομητική στάση

Απομένει στην κατοχική Τουρκία να επιδείξει εκείνη την εποικοδομητική στάση στη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε την Κυριακή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η δική μας προσήλωση στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν παραμένει αμείωτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο των πεσόντων του πραξικοπήματος και ερωτηθείς για τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η κ. Ολγκίν θα πραγματοποιήσει τις επαφές της στις Βρυξέλλες», σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της επικοινωνείται από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Είναι γνωστό ότι αυτή την εβδομάδα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και αρκετοί ηγέτες, θα βρίσκεται στο Παρίσι κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Μακρόν. Αν υπάρχει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των επαφών της κ. Ολγκίν, αυτό θα ανακοινωθεί από την ίδια», ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η επίσκεψη και οι επαφές της στις Βρυξέλλες θα γίνουν ως αποτίμηση και των συναντήσεων που έγιναν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, η κ. Ολγκίν θα επισκεφθεί την Κύπρο, όπου θα μπορέσει να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για τα επόμενα βήματα.

Επιμένει στη σύγκληση 5+1

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε πως «η δική μας προσέγγιση, η δική μας προσήλωση, παραμένει αμείωτη στο ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να συγκληθεί μια άτυπη πολυμερής στην παρουσία των τριών εγγυητριών δυνάμεων, με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αναγνωρίζουν όλα τα συμμετέχοντα μέρη και βεβαίως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών».

Ως εκ τούτου, ανέφερε, η επόμενη άτυπη πολυμερής θα πρέπει να έχει ως στόχο την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. «Απομένει στην κατοχική Τουρκία να επιδείξει εκείνη την εποικοδομητική στάση σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο κ. Γκουτέρες», είπε.

Ερωτηθείς αν είναι απομακρυσμένο ενδεχόμενο η σύγκληση πολυμερούς εντός καλοκαιριού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Αν υπάρχει βούληση και αν υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς, υπάρχει χρόνος να διευθετηθεί μια άτυπη πολυμερής».

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι ο στόχος δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι ποτέ αυτοσκοπός η σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς απλά για να συγκληθεί. «Αυτή η άτυπη πολυμερής θα πρέπει και έχει ως στόχο την ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Άρα, είναι στην κατοχική Τουρκία πλέον να αποδείξει ότι έχει αυτή την αποφασιστικότητα, έχει αυτή την ειλικρινή βούληση και πρόθεση για να λειτουργήσει εποικοδομητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι αυτό που έχει καταστεί σαφές για ακόμη μια φορά, μέσα και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων περνά και από το Κυπριακό, και ότι αυτό «δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να προσεγγιστεί και από την ίδια την Τουρκία, αν θέλει πραγματικά να δει πρόοδο στα ευρωτουρκικά».

Προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα

Σε ομιλία στο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, για τους πεσόντες του πραξικοπήματος, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις για μια λύση που θα οδηγεί σε ένα κράτος ανεξάρτητο και πραγματικά κυρίαρχο, απαλλαγμένο από αναχρονιστικές εγγυήσεις και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, προσθέτοντας ότι η βαριά κληρονομιά, που τιμούμε σήμερα, μάς υπαγορεύει να αγωνιστούμε αταλάντευτα για τον τερματισμό της κατοχής, για την ενότητα του κράτους, για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του συνόλου του κυπριακού λαού.

«Η τρέχουσα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνει ότι το εθνικό μας ζήτημα παραμένει προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα. Η συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας και οι αναφορές στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με τις αρχές της Ένωσης, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ίδια την έννοια ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως η Κύπρος αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας, μέσα από μια εξωτερική πολιτική με κατεύθυνση, τη στρατηγική σχέση με τους εταίρους μας, τις περιφερειακές συνεργασίες, την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα και την ενισχυμένη διεθνή παρουσία και δράση της Κυπριακής Δημοκρατίας: «ο αγώνας μας αποκτά περισσότερα στηρίγματα, περισσότερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη διπλωματική ισχύ».

Ο καταγγελτικός λόγος από μόνος του δεν αρκεί· χρειάζεται όραμα, σχέδιο, στρατηγική, ανέφερε, «απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας να οικοδομούμε ένα ισχυρό πλέγμα συμμαχιών, χωρίς ποτέ να ακυρώνουμε μέσα από αμφιλεγόμενες επιλογές τη θέση και τον ρόλο μας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια», είπε ο Εκπρόσωπος.

Δεν είμαστε η Κύπρος του 1974

Η Κύπρος του 2026 δεν είναι η Κύπρος που το 1974 βρέθηκε πληγωμένη, προδομένη και μόνη, ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται όρθια, συμμετέχει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αναβαθμίζει τη διεθνή της θέση, ενισχύει τη συνεργασία της με χώρες της περιοχής και με στρατηγικούς εταίρους, αξιοποιεί τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και ανθρωπιστικής δράσης. «Αυτή η πρόοδος δεν σβήνει τον πόνο της κατοχής. Τον μετατρέπει, όμως, σε δύναμη διεκδίκησης», ανέφερε.

«Με ευλάβεια και αμείωτη προσήλωση θα συνεχίσουμε να αναλώνουμε κάθε ικμάδα των δυνάμεών μας στην οικοδόμηση μιας Κύπρου που θα αποτελεί σύμβολο ειρήνης, σταθερότητας και προόδου στην περιοχή», ανέφερε ο Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι για τη μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα και πολιτική ωριμότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει σιωπή ή απουσία διαφωνίας. «Η δημοκρατία χρειάζεται διάλογο, αντίλογο, κριτική», είπε.