Η δική μας προσήλωση στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν, παραμένει αμείωτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, και ερωτηθείς για τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η κα Ολγκίν θα πραγματοποιήσει τις επαφές της στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα της ίδιας βεβαίως επικοινωνείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι γνωστό ότι αυτή την εβδομάδα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και αρκετοί ηγέτες, θα βρίσκονται στο Παρίσι κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Μακρόν. Αν υπάρχει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των επαφών της κας Ολγκίν αυτό θα ανακοινωθεί από την ίδια.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η επίσκεψή της στις Βρυξέλλες θα γίνει και οι επαφές εκεί ως αποτίμηση και των συναντήσεων που έγιναν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα και θα επισκεφθεί μετά τις Βρυξέλλες, τη χώρα μας, όπου εκεί θα μπορέσει να συζητήσει με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κ. Έρχιουρμαν ασφαλώς για τα επόμενα βήματα.

Εμάς η δική μας προσέγγιση, η δική μας προσήλωση, παραμένει αμείωτη στο ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να συγκληθεί μια άτυπη πολυμερής στην παρουσία των τριών εγγυητριών δυνάμεων, με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αναγνωρίζουν όλα τα συμμετέχοντα μέρη και βεβαίως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Ως εκ τούτου, η επόμενη άτυπη πολυμερής θα πρέπει να έχει ως στόχο την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Απομένει στην κατοχική Τουρκία να επιδείξει εκείνη την εποικοδομητική στάση σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο κ. Γκουτέρες».

Ερωτηθείς αν είναι απομακρυσμένο ενδεχόμενο σύγκλησης πολυμρούς εντός καλοκαιριού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Αν υπάρχει βούληση και αν υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς, υπάρχει χρόνος να διευθετηθεί μια άτυπη πολυμερής.

Επαναλαμβάνω, όμως, ο στόχος δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι ποτέ αυτοσκοπός η σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς απλά για να συγκληθεί. Αυτή η άτυπη πολυμερής θα πρέπει και έχει ως στόχο την ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Άρα, είναι στην κατοχική Τουρκία πλέον να αποδείξει ότι έχει αυτή την αποφασιστικότητα, έχει αυτή την ειλικρινή βούληση και πρόθεση για να λειτουργήσει εποικοδομητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάποια ενημέρωση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αν υπήρξε κάποιο μήνυμα από την Τουρκία για το θέμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «προφανώς και είχε. Ήδη, το έχουμε ανακοινώσει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε το επόμενο πρωί κιόλας από το δείπνο που είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τηλεφωνική επικοινωνία και με τους δύο. Επικοινώνησαν και οι δύο νωρίς το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχε αυτό τη δική του αξία, το ότι με δική τους πρωτοβουλία και τόσο σύντομα επέλεξαν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Εκείνο που νομίζω πλέον διαφαίνεται από όλες τις δηλώσεις τόσο από πλευράς Τουρκίας αλλά και των Ηνωμένων Εθνών είναι το ενδιαφέρον της Τουρκίας στην αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αυτό που έχει καταστεί σαφές για ακόμη μια φορά και μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών περνά μέσα και από το Κυπριακό και το Κυπριακό δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να προσεγγιστεί και από την ίδια την Τουρκία, αν θέλει πραγματικά να δει πρόοδο στα ευρωτουρκικά».