Ας μην κρύβουμε τα λόγια μας και ας μην προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι. Ο ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ενισχυμένος μετά το κρεσέντο φιλοτουρκικών δηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στο φαραωνικό μέγαρο του νεοσουλτάνου, στην Άγκυρα.

Θα προσθέσω, ότι θα παραμείνει ενισχυμένος μέχρι να τσακωθούν ξανά, διότι οι φιλίες του Πλανητάρχη είναι μονίμως του ύψους και του βάθους, είναι ευκαιριακές.

Θυμίζω ότι φτάνοντας στην τουρκική πρωτεύουσα άστραψε και βρόντηξε εναντίον του πρωθυπουργού της Ισπανίας, για να αλλάξει στάση σε 24 ώρες και αφού στο μεταξύ είχε ανακοινώσει τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων.

Στην πτήση της επιστροφής στην Ουάσιγκτον ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση «εξιλεώθηκε πλήρως», καθώς έχει αποδεχθεί ένα «σημαντικό αίτημα πληρωμής» προς το ΝΑΤΟ.

Με λίγα λόγια, ο αθεόφοβος άλλαξε γνώμη για μυριοστή φορά. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Ερντογάν. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι αφού υποσχέθηκε να παραχωρήσει τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ήρθε να διορθώσει τα ίδια του τα λόγια μέσα σε λίγες ώρες. Είμαι βέβαιος ότι θα περάσει χρόνος πολύς για να ασχοληθεί ξανά με το θέμα.

Ο Ερντογάν είναι ανυπόμονος άνθρωπος, είναι ένας εκβιαστής και με τον κ. Τραμπ «του βγαίνει», τα καταφέρνει. Όμως, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν υλοποιήσει την απόφαση του, θα γίνουμε μάρτυρες σκληρών σκηνών απείρου κάλλους.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι ο κ. Τραμπ είχε απειλήσει τον Ερντογάν με την απόλυτη καταστροφή της τουρκικής οικονομίας αν δεν του παρέδιδε τον πάστορα Μπράνσον; Οπότε, δεν χρειάζεται να τα βάφουν μαύρα οι αναλυτές στην Αθήνα και τη Λευκωσία, διότι στο ίδιο έργο είχαμε ξαναβρεθεί θεατές. Και θα δούμε την ίδια παράσταση και στο (σύντομο) μέλλον.

Από την 36 ωρών παρουσία του κ. Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα προκύπτουν αρνητικά και θετικά συμπεράσματα.

Στα αρνητικά κατατάσσουμε τους ύμνους στον Πλανητάρχη για τον ισλαμιστή ηγέτη της Τουρκίας. Και τι δεν είπε το στόμα του. Μα πόσα λόγια θαυμασμού; Δυστυχώς το λεξιλόγιο του κ. Τραμπ είναι των 28 λέξεων(!) και έτσι αναγκαστήκαμε να ακούμε και να ξανακούμε τις ίδιες φράσεις. Επίσης, είναι κακή εξέλιξη η υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να του παραχωρήσει τα F-35, ανεξάρτητα από την κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 και γενικά η πρόθεση του να ενισχύσει την τουρκική πολεμική βιομηχανία.

Στα θετικά είναι οι διορθωτικές δηλώσεις του κ. Τραμπ και το γεγονός ότι οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας δεν συμφωνούν με τις υποσχέσεις που μοιράζει δεξιά και αριστερά το αφεντικό τους. Ήταν με έκπληξη που τον άκουσαν και φάνηκε στα πρόσωπα τους παρακολουθώντας τις δηλώσεις του. Και οφείλεται στον Μάρκο Ρούμπιο και τον Πιτ Χέγκσεθ η μερική διόρθωση που επιχείρησε την επόμενη ημέρα για τα F-35. Διότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι απαγορευτικοί, ιδιαίτερα η τροπολογία στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου (2020).

Οι φιλοφρονήσεις του κ. Τραμπ, που προκάλεσαν τη δικαιολογημένη οργή των Ελληνοαμερικανών ψηφοφόρων του, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είδαμε και χειρότερα. Όμως, ο σημερινός Αμερικανός Πρόεδρος είναι «επικίνδυνος» για τα εθνικά μας θέματα, διότι δεν έχει διπλωματική παιδεία, αλλά και για άλλους λόγους: Μπορεί να «καταστρέψει» μία χώρα επειδή τον «καλόπιασε» ο κάθε διεφθαρμένος ξένος ηγέτης. Και να φανταστείτε ότι δεν βάζω στην εξίσωση τα όποια συμφέροντα του. Προσωπικά δεν μπορώ να σβήσω τις καταγγελίες των ίδιων των συνεργατών του κ. Τραμπ ότι έχει οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία.

Όπως και να έχουν τα πράγματα απαιτείται μεγάλη προσοχή. Η Αθήνα και η Λευκωσία πρέπει να συνεχίσουν να συνομιλούν με τα κανάλια που έχουν ανοίξει στην Ουάσιγκτον, διότι στο τέλος της ημέρας οι αξιωματούχοι που εκπονούν την πολιτική θα παραμείνουν, ενώ ο κ. Τραμπ σε δυόμιση χρόνια θα πάει σπίτι του. Θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο, ότι στο διάστημα αυτό θα μπορούσε να ρίξει φωτιά και λάβα…

Προσωπικά δεν ανησυχώ, διότι τον έχω «ζήσει» πολλά χρόνια και δικαιούμαι να αναλύω τον κ. Τραμπ καλύτερα από αναλυτές που βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά από την Ουάσιγκτον. Δεν έχω, λοιπόν, καμία αμφιβολία ότι δεν θα προλάβει να πλήξει τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας, πόσο μάλλον του Ισραήλ. Διότι στο τέλος της ημέρας σκέφτεται και ξανασκέφτεται την ερώτηση που λέγεται ότι του υπέβαλαν οι συνεργάτες του:

-Εάν χρειαστεί να πας ξανά σε πόλεμο με το Ιράν ή γενικά στη Μέση Ανατολή, ποιος θα ταχθεί στο πλευρό σου; Ο Νετανιάχου ή ο Ερντογάν; Μα φυσικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ…

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Ι: Μέσα σε 48 ώρες, η αμερικανική κοινή γνώμη άκουσε ξανά και ξανά και εμπέδωσε τις λέξεις «τουρκική κατοχή της Κύπρου». Από τη μια ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εστίασε την σκληρή κριτική του εναντίον του ισλαμιστή Ερντογάν στην εισβολή και κατοχή της Μεγαλονήσου και στις απειλές κατά τις Ελλάδας. Και από την άλλη, σε όλες τις δηλώσεις τους οι Αμερικανοί νομοθέτες, σε όλες τις επιστολές του -και προς τον Πρόεδρο Τραμπ- υπογραμμίζουν το αδιαμφησβήτητο γεγονός: ότι η Τουρκία, 52 χρόνια μετά την εισβολή, παραμένει δύναμη κατοχής της Κύπρου.

Ο Νετανιάχου και οι νομοθέτες τόνισαν τα παραπάνω και σε όλες τις τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις. Μάλιστα η αναφορά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο δίκτυο CNN, μεταδόθηκε και από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.Σε μία εποχή κατά την οποία οι δικοί μας πολιτικοί έφεραν το εθνικό μας θέμα στα όρια της απαξίωσης, ήρθαν οι ξένοι για να το επαναφέρουν στην επικαιρότητα ως έχει: Ως θέμα κατοχής. Όλοι ανεξαιρέτως οι Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν να μην προχωρήσει η πώληση των μαχητικών F-35 στην κατοχική δύναμη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου και των καθημερινών απειλών κατά της Ελλάδας.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΙΙ: Είναι δικαιολογημένη η απογοήτευση του Νίκου Χριστοδουλίδη για την καταψήφιση της πρότασης της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με το υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, το οποίο στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας το ανέλαβε και το τίμησε η Μαριλένα Ραουνά. Έχω ακούσει τα καλύτερα για την κ. υφυπουργό.

Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, που υποτίθεται ότι είναι εχθρικά κόμματα, βρήκαν πάλι τον τρόπο να συνεργαστούν, αυτή τη φορά για να νικήσουν την πρόταση της κυβέρνησης. Όταν τους λέμε ότι είναι «αδελφά» κόμματα -τους έχει ενώσει η φιλοτουρκική διευθέτηση της διζωνικής- κλαίνε και ωρύονται.

Στο μεταξύ, με αφορμή τις μαύρες επετείου, θα αρχίσουν να αλληλοβρίζονται για τις ευθύνες των μεν και των δε στο προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Και αφού φανατίσουν τους οπαδούς τους θα επιστρέψουν στο σύνθημα για την καλή λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η οποία εξυπηρετεί μόνο την Τουρκία…

ΕΡΩΤΟΥΜΕ κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας: Πότε θα ξεκινήσουν οι συλλήψεις αυτών που αναστάτωσαν την Κύπρο πριν τις βουλευτικές εκλογές με την «υπόθεση Σάντη»; Η «αμαρτωλή» αστυνομία της Κύπρου έδειξε τους ενόχους. Ειλικρινά θα πιστέψω αυτούς που μου λένε ότι το «μπούλιγκ» κατά των εισαγγελέων, είναι ο λόγος που δεν τολμά το σύστημα να συλλάβει τους ενόχους…