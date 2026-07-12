Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 71 ετών.

Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο», πρόσθεσε το γραφείο του.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Η πορεία του

Ο Γκράχαμ, 71 ετών, εκπροσωπούσε τη Νότια Καρολίνα στη Γερουσία από το 2003 και υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αν και αρχικά είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους και υποστηρικτές του.

Είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας και είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και δικαστικών διορισμών.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δραστήριος σε θέματα που αφορούσαν την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα και το Ιράν.

protothema.gr με πληροφορίες από Guardian