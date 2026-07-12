Στην κατάσχεση περίπου 1.600 κανναβινοειδών προϊόντων, συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών, προχώρησαν το Τμήμα Τελωνείων και η ΥΚΑΝ, έπειτα από έλεγχο δύο δεμάτων ταχυμεταφορών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στη Λεμεσό ένας 31χρονος, ως ο φερόμενος παραλήπτης των δεμάτων, και μία 23χρονη, η οποία εργαζόταν στο υποστατικό μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, πωλούνταν τα προϊόντα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο κοινών ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών στα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τον έλεγχο εγγράφων, επιλέχθηκε αποστολή δύο δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία είχε φτάσει από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δέματα έφεραν ύποπτα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη και είχαν δηλωθεί ως «σουβενίρ».

Από τον φυσικό έλεγχο στα δύο χαρτοκιβώτια εντοπίστηκαν προϊόντα διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων τσάι, καφές, τσίχλες, ζελεδάκια, φίλτρα τσιγάρων, ηλεκτρονικά τσιγάρα και στριφτά τσιγάρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα προϊόντα περιείχαν κάνναβη ή και άλλες συνθετικές κανναβινοειδείς χημικές ουσίες.

Τα δέματα και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για περαιτέρω διερεύνηση.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο υποστατικό στη Λεμεσό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπρόσθετες ποσότητες κανναβινοειδών σκευασμάτων.

Την υπόθεση διερευνά το κλιμάκιο Λεμεσού της ΥΚΑΝ.