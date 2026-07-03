Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της πάταξης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με την ΥΔΑΠ και ΥΚΑΝ Λάρνακας μετά από αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών προχώρησε σήμερα δύναμη δικαστικού εντάλματος έρευνας, στην έρευνα της οικία οχημάτων και υποστατικών Ελληνοκύπριου 57 ετών από χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ένα πιστόλι, 7 πλήρες φυσίγγια πιστολιού , αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ποσότητα πυρίτιδας, περί τα 210 γρ φυτική ύλη κάνναβη (μικτου βάρους), περί τα 70 γρ κοκαΐνης (μικτου βάρους), περί τα 5 γρ. Ρητίνη κάνναβης δυο συσκευασίες με κανοβιδολη καθώς και 2 ζυγαριές ακριβείας. Επισης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περί τα 40.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτηση προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ Λάρνακας σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας και την ΥΔΑΠ συνεχίζουν τις εξετάσεις.