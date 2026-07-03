Ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος θα διοριστεί στην ομάδα ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», προς αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση για συμπερίληψη του στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα τεθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και έναν από τους πλέον προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα.

Το βιογραφικό του Ηλία Γ. Αναγνωστόπουλου

Εκπαίδευση / Θέση

Ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1978. Το 1982 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Νομικής από το Πανεπιστήμιο J.W. Goethe της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, με διατριβή για την προσωρινή κράτηση.

Είναι Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τομείς πρακτικής

Ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 1982 και είναι επίσης διεθνές μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης από το 2019. Είναι επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Αναγνωστόπουλος, με έδρα την Αθήνα, η οποία δραστηριοποιείται σε όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού εγκλήματος και της διαχείρισης ποινικού και κανονιστικού κινδύνου.

Έχει εμφανιστεί ως κύριος συνήγορος σε σημαντικές υποθέσεις που αφορούν δωροδοκία, διαφθορά και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τραπεζικά, φορολογικά, τελωνειακά και χρηματιστηριακά αδικήματα, απάτη σε βάρος της ΕΕ, ποινική ευθύνη εταιρειών, εφαρμογή κυρώσεων, αντιτρομοκρατική νομοθεσία, έκδοση και εναλλακτικά μέτρα, καθώς και δικαστική συνδρομή.

Στον Lexology Index 2026, ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων προσωπικοτήτων στους τομείς των ερευνών, της υπεράσπισης σε υποθέσεις επιχειρηματικού εγκλήματος και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ περιγράφεται ως «ηγέτης και αυθεντία σε ποινικά ζητήματα και στο έγκλημα λευκού κολάρου».

Το Chambers Europe 2026 αναφέρει ότι «διαθέτει ξεχωριστή εμπειρία σε πληθώρα θεμάτων εγκλήματος λευκού κολάρου, περιλαμβανομένων υποθέσεων δωροδοκίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και τον κατατάσσει μεταξύ της ελίτ των δικηγόρων στον τομέα αυτό, στην κατηγορία Band 1.

Το Legal 500 EMEA 2026 τον έχει εντάξει στο Hall of Fame, σημειώνοντας την «εκτεταμένη εμπειρία του στην παροχή συμβουλών για απάτη, κατάχρηση αγοράς, διαφθορά, περιβαλλοντική και εταιρική ευθύνη, καθώς και κυρώσεις». Το GIR 100 2025 υπογραμμίζει τη θέση του ως «μακροχρόνιας παρουσίας σε σύνθετες ποινικές δίκες».

Από το 2007 έως το 2013 προήδρευσε της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων και Νομικών Εταιρειών της Ευρώπης (CCBE), στις Βρυξέλλες, ενώ από το 2013 προεδρεύει της Ελληνικής Ένωσης Ποινικολόγων. Από το 2015 έως το 2019 ήταν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον νέο Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. Είναι μέλος του Ανωτάτου Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Δικηγόρων Οικονομικού Εγκλήματος.

Στις επαγγελματικές του συμμετοχές περιλαμβάνονται επιτροπές εμπειρογνωμόνων του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (1986-2019), η European Criminal Bar Association, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος, το European Criminal Law Academic Network, το European Law Institute, ως fellow, η International Bar Association, η International Association of Penal Law, η International Society for the Reform of Criminal Law, η American Bar Association, ως associate member, και η National Association of Criminal Defense Lawyers, ως international member.

Δημοσιεύσεις

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του κορυφαίου ελληνικού περιοδικού ποινικού δικαίου «Ποινικά Χρονικά». Σχολιάζει τακτικά νομολογία και παρέχει γνωμοδοτήσεις σε εγχώριες και διασυνοριακές διαδικασίες.

Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις του στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές του επιχειρηματικού εγκλήματος, του διεθνούς και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, της μεταρρύθμισης της ποινικής δικονομίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αντεγκληματικής πολιτικής.

Ενδεικτικά έργα του:

Freezing of Assets: Proportionality Issues, Ποινικά Χρονικά 2026, 162 σελ. [στα ελληνικά].

Criminal Law in Greece (με τον Κ. Μαγλιβερά), Kluwer Law International, 2η έκδοση, 2023, 288 σελ.

Deferred Prosecutions Agreements (DPAs) and Criminal Accountability, Ποινικά Χρονικά 2023, 481 σελ. [στα ελληνικά].

Proportionality Issues in European Arrest Warrant Proceedings, στο E. Billis et al. (επιμ.), Proportionality in Crime Control and Criminal Justice, Oxford Hart Publishing, 2021, 337 σελ.

One Act, Multiple Prosecutions, Unlimited Sanctions?, American Bar Association, 31st National Institute on White Collar Crime, 2017, U11-15.

Criminal Justice Cooperation in the EU after the First Few “Steps”: A Defence View, ERA Forum 1/2014, σσ. 9-24.

The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?, European Criminal Law Review 1/2014, σσ. 3-18.

Ne bis in idem in der Europäischen Union: Offene Fragen, FS W. Hassemer, C.F. Müller, Χαϊδελβέργη 2010, σσ. 1121-1140.

Ne bis in idem, European and International Aspects, Π. Σάκκουλας, 2008, 215 σελ. [στα ελληνικά].

Κατάλογος των δημοσιεύσεων του είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://iag.gr/publications-by-iag-law-firm