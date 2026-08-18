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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη σε λύκειο στη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι και τα δύο θύματα ήταν μαθητές, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να ήταν ο δράστης, ο οποίος χρησιμοποίησε «πυροβόλο όπλο υψηλής ισχύος» και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

«Δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης»

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη ένοπλη επίθεση και ότι δεν έχουν αναφερθεί επιπλέον θάνατοι ή τραυματισμοί.

«Μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης», δήλωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις καταστούν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

«Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων των μαθητών μας», πρόσθεσε.

Sinundo ng mga magulang ang kani-kanilang mga anak matapos ang umano'y shooting incident sa Ateneo de Zamboanga ngayong Martes, Agosto 18, 2026. | via Quennie Casimiro, ABS-CBN News



Kaugnay na ulat: https://t.co/BV4c8WQCN2 pic.twitter.com/OktM3NpbY0 August 18, 2026

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Το νέο περιστατικό σημειώνεται περίπου δύο μήνες μετά από ένοπλη επίθεση σε δημόσιο λύκειο στην πόλη Τακλομπάν, τον Ιούνιο, όταν τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τότε αναφορές.

Οι πυροβολισμοί στη Ζαμποάνγκα σημειώθηκαν επίσης λιγότερο από δέκα ημέρες μετά από σοβαρό περιστατικό στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής άνοιξε πυρ, προκαλώντας νέο συναγερμό για την ασφάλεια σε σχολικές και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

ertnews.gr