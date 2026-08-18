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Σε ασυνήθιστα οξείς τόνους επιτέθηκαν χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος σε δημοσιογράφο του CNN, μετά από ερώτησή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με φραστική επίθεση Δημοκρατικού πολιτικού, ο οποίος τον κατηγόρησε για την υποτιθέμενη εγγύτητά του με βοηθό του.

«Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα πέσουν πάνω σε αυτή την αηδιαστική κι απάνθρωπη ερώτηση. Θα σε σιχαθούν», ήταν η αντίδραση μέσω X της ομάδας Rapid Response 47 εναντίον της Κρίστεν Χολμς.

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP August 17, 2026

Σε άλλο μήνυμα, η ίδια ομάδα κατηγόρησε την ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου στον Λευκό Οίκο για «φτηνό χτύπημα» εναντίον «συνεργάτιδας του προέδρου Τραμπ», κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων στο Οβάλ Γραφείο.

.@KristenhCNN is a disgraceful, humiliating embarrassment to her alleged profession.@POTUS hosts a hero lifeguard in the Oval Office and she uses it as an opportunity to take a cheap shot about one of President Trump's staffers.



These scumbags are the lowest of the low. pic.twitter.com/oUrwbAtBfJ August 17, 2026

«Οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητούν ρεπορτάζ με τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά το να επιτίθενται επί προσωπικού σε δημοσιογράφους επειδή τους θέτουν ερωτήματα είναι ανάξιο των αξιωμάτων τους και αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας», ανταπάντησε το CNN, υπερασπιζόμενο τη δημοσιογράφο του.

We stand firmly behind @KristenhCNN and reject these attacks in the strongest possible terms. https://t.co/qxDJW7XAmW pic.twitter.com/ui86bU6iGT August 17, 2026

Η Κρίστεν Χολμς ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με δήλωση κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης που έκανε δημοκρατικός γερουσιαστής στην Τζόρτζια, ο Τζον Όσοφ: πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως ενδιαφέρεται για τις προσωπικές δουλειές του και τις σχέσεις του περισσότερο από τα προεδρικά καθήκοντά του.

«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής, αναφερόμενος στη Νάταλι Χαρπ, βοηθό του προέδρου που ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως βρίσκεται πάντα κοντά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά δεν απάντησε όταν η Κρίστεν Χολμς του ζήτησε να αντιδράσει στο σχόλιο του δημοκρατικού γερουσιαστή.

Αργότερα κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων με δημοσιογράφους όμως, ο αρχηγός του κράτους επιτέθηκε φραστικά στη δημοσιογράφο, όταν προσπάθησε να του θέσει ερώτηση αυτή τη φορά σχετικά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Σιωπή!», επανέλαβε αρκετές φορές ο ογδοντάρης δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τον ερειστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ειδικά γυναίκες δημοσιογράφους.

«Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε, καταφερόμενος εξάλλου όπως συνηθίζει εναντίον του CNN, συνώνυμου κατ’ αυτόν με τις «ψευδείς ειδήσεις».

Trump blasted a CNN reporter.



CNN thought it was so bad they had to issue a statement trying to condemn the Pres.



TRUMP: Quiet…quiet.. You're fake news. Be quiet! You're a fake reporter. You're loud and disrespectful in front of this young man.



CNN STATEMENT: “Kristen… pic.twitter.com/MBS6VJLGY9 — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) August 17, 2026

Το επίμαχο σχόλιο του γερουσιαστή Όσοφ προκάλεσε προφανώς οργή ευρύτερα στον Λευκό Οίκο.

Επίσης χθες, ο διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας Στίβεν Τσανγκ παρέθεσε το απόσπασμα της ομιλίας του δημοκρατικού στο οποίο αναφέρεται στη συνεργάτιδα του προέδρου Τραμπ κι επιδόθηκε σε υβρεολόγιο εναντίον του «αξιολύπητου» ανθρώπου που «μισεί αυτή τη χώρα» επειδή είναι «ριζοσπάστης» και «εξτρεμιστής» δημοκρατικός.

Jon Jackoff has to be the biggest cuck loser in politics. Instead of denigrating hard working people serving their country, Jon should look deep into his soul and ask himself why he's a miserable person who hates this country. It's because he's a radical, extremist Dumocrat. https://t.co/rAUJofbdx0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) August 17, 2026

Άλλος εκπρόσωπος της προεδρίας, ο Ντέιβις Ιγκλ, χαρακτήρισε τον γερουσιαστή Όσοφ πολιτικό «κατηγορίας φτερού», επιδιδόμενο σε «γυναικείους θεατρινισμούς» και απομίμηση «του Μπαράκ Ομπάμα».

Jon Ossoff is a cringeworthy, feminine theatre kid cosplaying as Barack Obama. Nobody gives a shit what this lightweight loser says. https://t.co/xm8Tggwg90 — Davis R. Ingle (@davis_ingle) August 17, 2026

protothema.gr