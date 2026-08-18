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Το Ιράν προειδοποιεί ότι είναι έτοιμο να κλιμακώσει στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτύχουν, καθώς η προθεσμία για την επίτευξη ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας εξέπνευσε χωρίς αποτέλεσμα.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοι της Τεχεράνης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις και να περάσει σε δράση. Η Τεχεράνη, όπως ανέφερε, προετοιμάζεται να υιοθετήσει «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση εάν δεν υπάρξει διπλωματική διέξοδος.

Απειλεί με επιχείρηση για «σπάσιμο» του αποκλεισμού

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, το Ιράν είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει «έγκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την εκπνοή του χρονικού περιθωρίου που είχε τεθεί με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου. Η συμφωνία προέβλεπε περίοδο 60 ημερών για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ προέβλεπε και τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία, ωστόσο, εκτροχιάστηκε λόγω της αντιπαράθεσης για τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Πριν από τον πόλεμο, μέσω των Στενών διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ αποκλείει παράταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης της συμφωνίας, την ώρα που οι πιθανότητες επίτευξης διπλωματικού συμβιβασμού φαίνεται να περιορίζονται.

Παρά την ένταση, πάντως, οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχουν κλείσει πλήρως. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επαφές μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και διαφορετικών κέντρων εξουσίας στο Ιράν παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Axios αποκάλυψε την ύπαρξη ανεπίσημου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Φρουρών της Επανάστασης, μέσω Κούρδου μεσολαβητή. Ο δίαυλος δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διαπιστώσει κατά πόσο οι συνομιλητές της στην Τεχεράνη εκπροσωπούσαν και την ισχυρή στρατιωτική δομή του ιρανικού καθεστώτος.

Απειλές Τραμπ κατά του Ομάν

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκαν και οι δηλώσεις Τραμπ κατά του Ομάν, το οποίο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τη διαχείριση και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμη και με στρατιωτική δράση εναντίον του Ομάν εάν, όπως υποστήριξε, η Μουσκάτ παρεμποδίσει την προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά. Στοιχεία της Kpler έδειξαν μόλις πέντε διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων το Σάββατο και καμία την Κυριακή, έναντι 31 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η επιδείνωση των προοπτικών για συμφωνία έχει ήδη επαναφέρει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

protothema.gr