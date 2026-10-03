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Σημαντική μετατόπιση της βρετανικής κοινής γνώμης απέναντι στο Brexit καταγράφει νέα μεγάλη δημοσκόπηση, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους δηλώνει πλέον ότι θα ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα της The Messina Group (TMG), σε δείγμα 11.461 ανθρώπων, δείχνει ότι το 49% υποστηρίζει την επανένταξη στην ΕΕ, έναντι 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα, το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης το 2016, ενώ μόλις το 29,7% εξακολουθεί να θεωρεί σωστή εκείνη την επιλογή.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση των Εργατικών, καθώς ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ανοίξει πλέον δημοσίως τη συζήτηση για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους επιστροφής.

Ο Μπέρναμ βάζει ξανά το Brexit στο τραπέζι

Στην πρώτη του ομιλία σε συνέδριο των Εργατικών ως ηγέτης του κόμματος και πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ ανακοίνωσε επανεξέταση των διαθέσιμων επιλογών για τη σχέση Βρετανίας – ΕΕ.

Λίγο αργότερα ξεκαθάρισε ότι ανάμεσα στα σενάρια θα μπορούσε να βρίσκεται και η πλήρης επανένταξη, μαζί με επιλογές όπως η τελωνειακή ένωση ή η επιστροφή στην ενιαία αγορά. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το Brexit προκάλεσε «περισσότερη ζημιά παρά όφελος» και ότι θέλει να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τις επιλογές της χώρας πριν από την επόμενη σύνοδο Βρετανίας – ΕΕ.

Η νέα δημοσκόπηση ενισχύει εκείνους στο εσωτερικό της Ντάουνινγκ Στριτ που θεωρούν ότι οι Εργατικοί θα μπορούσαν στις επόμενες εκλογές να δεσμευθούν τουλάχιστον για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα σχέση με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την TMG, μάλιστα, ένα τέτοιο άνοιγμα προς την Ευρώπη θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένα σενάρια που τέθηκαν στους συμμετέχοντες, να αυξήσει το ποσοστό των Εργατικών κατά 4,3 έως 7,4 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται ωστόσο για αποτέλεσμα υποθετικών σεναρίων δημοσκόπησης και όχι για πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Πώς θα μπορούσε να γίνει η επιστροφή

Οι Βρετανοί εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί σε περίπτωση που η χώρα αποφάσιζε να επιδιώξει επανένταξη.

Σχεδόν ένας στους τρεις θεωρεί ότι θα έπρεπε να προηγηθεί νέο δημοψήφισμα, ενώ περισσότεροι από έναν στους έξι πιστεύουν ότι θα αρκούσε μια σαφής εντολή που θα προέκυπτε από τις γενικές εκλογές. Παρόμοιο ποσοστό εκτιμά ότι την απόφαση θα μπορούσε να λάβει το ίδιο το Κοινοβούλιο.

Ως προς τον χρόνο, το 25,9% δηλώνει ότι επιθυμεί άμεση επιστροφή στην ΕΕ, το 22,9% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και το 8,4% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αντίθετα, το 23% δεν επιθυμεί καμία στενότερη σχέση με την Ένωση.

Δεν είναι μόνο η πλήρης επανένταξη

Η έρευνα δείχνει ότι η τάση υπέρ στενότερων σχέσεων με την Ευρώπη δεν περιορίζεται στην επιλογή της πλήρους επιστροφής.

Το 48,2% στηρίζει τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος με παράλληλη κατάργηση όσο το δυνατόν περισσότερων εμπορικών εμποδίων, ενώ το 47,1% τάσσεται υπέρ μιας τελωνειακής ένωσης.

Η συμμετοχή στην ενιαία αγορά συγκεντρώνει υποστήριξη 45,1%, ενώ ένα καθεστώς συνδεδεμένης συμμετοχής βρίσκεται στο 45,5%.

Αντίθετα, μόλις το 27,9% υποστηρίζει ότι η Βρετανία θα πρέπει να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την ΕΕ, με το 41,2% να απορρίπτει αυτή την επιλογή.

Οι επιφυλάξεις μέσα στην κυβέρνηση

Παρά τη μετατόπιση της κοινής γνώμης, αρκετά κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια νέα μεγάλη πολιτική σύγκρουση γύρω από το Brexit.

Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη μεταξύ υπουργών και βουλευτών που εκπροσωπούν περιφέρειες οι οποίες είχαν ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης το 2016.

Σύμφωνα με τον Guardian, ορισμένοι υπουργοί αναγνωρίζουν ότι οι υποσχέσεις του Brexit δεν υλοποιήθηκαν όπως αναμενόταν, επιμένουν όμως ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην αναζωπυρωθούν οι παλιές διαιρέσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ έχει επισημάνει ότι η επιστροφή στην ΕΕ δεν αποτελεί «απλή και ξεκάθαρη» διαδικασία, ενώ άλλα στελέχη θέτουν ερωτήματα σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα ένταξη.

Το δίλημμα για το Εργατικό Κόμμα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο κίνδυνος να επωφεληθεί πολιτικά το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, εάν η αντιπαράθεση για το Brexit επιστρέψει στο κέντρο της πολιτικής ζωής.

Ο ίδιος ο Φάρατζ υποστήριξε ότι η απόφαση του Μπέρναμ να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την Ευρώπη αποτελεί τη «μεγαλύτερη ώθηση» που έχει δεχθεί στην πολιτική του σταδιοδρομία. Η Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εξετάζει ήδη στοιχεία από δημοσκοπήσεις και think tanks προκειμένου να εκτιμήσει πόσο βαθιά είναι πραγματικά η αλλαγή στη στάση των ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία της TMG δείχνουν πάντως ότι η δυσαρέσκεια για την εξέλιξη του Brexit είναι ευρεία: 54,9% χαρακτηρίζει το Brexit αποτυχία, ενώ μόλις 12,2% το θεωρεί επιτυχία. Ένα 23,2% απαντά ότι δεν ήταν ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία.

Παράλληλα, περισσότεροι από δύο στους τρεις ερωτηθέντες θεωρούν ότι το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικότερο για τη Βρετανία από εκείνο με τις ΗΠΑ ή την Κίνα, στην περίπτωση που η χώρα αναγκαζόταν να επιλέξει.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι δύο από τα βασικά επιχειρήματα που είχαν κυριαρχήσει στην καμπάνια του 2016 –η μετανάστευση και η εθνική κυριαρχία– εξακολουθούν να έχουν απήχηση σε σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος.

Έτσι, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που άλλαξε την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου, το ερώτημα της σχέσης με την Ευρώπη επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της βρετανικής πολιτικής. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η συζήτηση διεξάγεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν διαφορετικές ισορροπίες από εκείνες του 2016.

protothema.gr