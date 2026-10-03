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Απίστευτη άνοδο στις αξίες των ακινήτων στις περιοχές από τις οποίες θα διέρχεται το τραμ της Λεμεσού, εάν και εφόσον δρομολογηθεί, δείχνει προκαταρκτική μελέτη, με την υπεραξία να ανέρχεται στο €1,5 δισ.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, η υπεραξία των αναπτύξεων κατά μήκος της όδευσης, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το επίπεδο, ενώ ξεκαθαρίζει ότι προς το παρόν, αυτό που προέχει είναι η εκπόνηση μελέτης ως προς το κατά πόσον θα ήταν βιώσιμη η λειτουργία του τραμ, κάτι το οποίο εξετάζεται από κοινού με τους δήμους Αμαθούντας, Πολεμιδιών και Κουρίου.

Σημειώνεται, πως ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει ήδη και η Λευκωσία, με τον δήμαρχο της οποίας αναπτύσσεται κοινός προβληματισμός. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Λεμεσού, ειδικά με τη Λευκωσία, εξετάζεται η προοπτική σύνδεσης των δύο πόλεων με τρένο αν και αυτό δεν αφορά την παρούσα χρονική περίοδο.

Ο κ. Αρμεύτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ανέφερε: «Κατ’ αρχήν να πούμε πως στόχος τόσο του Δήμου Λεμεσού, όσον και του Δήμου Λευκωσίας, δεν είναι να δημιουργήσουμε τραμ “πάση θυσία” και ανεξαρτήτως κόστους, αλλά σε πρώτη φάση επιδιώκουμε να διερευνήσουμε κατά πόσον ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να είναι βιώσιμο, να εξυπηρετεί τους κατοίκους των πόλεων μας, να προστατεύει το περιβάλλον, να μειώσει την ταλαιπωρία των χρηστών των οχημάτων και, γενικά, να κάνει τον χώρο διαβίωσής μας πιο φιλικό και πιο ανθρώπινο.

«Βεβαίως», συνέχισε, «αν οι μελέτες είναι ενθαρρυντικές, που εκ πρώτης όψεως εμπεριέχουν θετικά χαρακτηριστικά, ίσως αξίζει να εμβαθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με δεδομένο ότι η χρήση των λεωφορείων για διάφορους λόγους, δεν έφερε τα ποθητά αποτελέσματα».

Ειδικά για τη Λεμεσό, ανέφερε πως επιθυμία είναι να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης του λιμανιού με το κέντρο της πόλης μέσω της Ακταίας οδού. Όπως εξήγησε, ο προβληματισμός που ηγέρθη σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφορά το ποιο από αυτά θα ήταν το καταλληλότερο προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση της περιοχής του λιμανιού με τις στρατηγικές αναπτύξεις που υπάρχουν ήδη (καθώς και αυτές που δρομολογήθηκαν ή θα δρομολογηθούν) με το κέντρο, αλλά μέχρι και τον Δήμο Αμαθούντας.

Οι σκέψεις για δρομολόγηση τραμ έγιναν και λόγω του ότι τα λεωφορεία, παρά την επιδότησή τους –η οποία στη Λεμεσό κυμαίνεται στα €25 εκατ. ετησίως– δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ούτε και διαφαίνεται ότι θα ξεπεράσει το 2-3% αν και κάποιοι το ανεβάζουν στο 4-5% των διακινήσεων των πολιτών, είπε ο δήμαρχος Λεμεσού. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η χρήση των λεωφορείων δεν θα σταματήσει αφού τα δύο μέσα μεταφοράς μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολεί και τους υπόλοιπους δήμους, αφορά το κατά πόσον οι πολίτες θα χρησιμοποιούσαν ένα εναλλακτικό μέσο μαζικής μεταφοράς όπως είναι το τραμ και κατά πόσον η λειτουργία του θα ήταν βιώσιμη.

Περαιτέρω, είπε, πως από κοινού με τους δήμους Πολεμιδιών και Αμαθούντας έχει ανατεθεί η εκπόνηση κυκλοφοριακών και χωροταξικών μελετών, με επίκεντρο το κυκλοφοριακό και τα αποτελέσματα θα είναι ενδεικτικά ως προς την κατεύθυνση προς της οποίαν ενδείκνυται να επικεντρωθούν οι επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές.

Όπως εξήγησε, η μελέτη βιωσιμότητας ολοκληρώνεται εντός Οκτωβρίου και το κόστος της αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ €600.000-€1.000.000.

Δύο οι εναλλακτικές διαδρομές

Όπως είπε, εκ πρώτης όψεως οι αριθμοί που αφορούν και το κατασκευαστικό κομμάτι φαίνεται να είναι ενθαρρυντικοί. Ως προς την όδευση του τραμ, από τους δήμους Λεμεσού, Αμαθούντας, Πολεμιδιών και Κουρίου εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές διαδρομές.

Η μία αρχίζει από την οδό Κολωνακίου στον Δήμο Γερμασόγειας διέρχεται από τη Γρίβα Διγενή και τη Γλάδστωνος και περνά από την Ακταία οδό και από το λιμάνι καταλήγει στον κυκλικό κόμβο του Lady’s Mile (Λέιντις Μάιλ).

Η άλλη διαδρομή ενώνει τον Ύψωνα–Κούριο και διέρχεται από τις οδούς Πάφου, Μισιαούλη και Καβάζογλου και από εκεί οδηγείται στον παραλιακό Αμαθούντας. Θα έχει περίπου σχήμα «Χ» στο οποίο μπορούν να προβλεφθούν και εναλλακτικές διαδρομές/ συνδέσεις.

Το ελάχιστο μήκος των γραμμών θα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα έναντι κόστους περίπου €25 εκατ. ανά χιλιόμετρο, κάτι το οποίο παραπέμπει σε €250 εκατ. Αν μιλάμε για 20 χιλιόμετρα το κόστος φτάνει τα €500 εκατ. λέει ο κ. Αρμεύτης. «Βεβαίως», συνεχίζει, «αν γίνει κάτι πιο εξελιγμένο, το κόστος πιθανώς να ανέλθει στα €30-€35 εκατ. ανά χιλιόμετρο, δηλαδή €500-€600 εκατ.».

Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και δεν προκαταλαμβάνεται οτιδήποτε, αλλά το βέβαιο είναι πως η υφιστάμενη κατάσταση στους δρόμους δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει, τονίζει ο δήμαρχος Λεμεσού.

Σε παρατήρηση ότι σε πόλεις του εξωτερικού όπου λειτουργεί τραμ ο πληθυσμός είναι αυξημένος σε σχέση με τον πληθυσμό των πόλεων της Κύπρου, οπόταν η βιωσιμότητα είναι πιο εφικτή, παρατήρησε πως ο πληθυσμός της Λεμεσού, περιλαμβανομένων όλων των δήμων και των γύρω περιοχών, αλλά και των επισκεπτών και των εργαζομένων από άλλες περιοχές, μπορεί να φθάνει τους 500.000, οπόταν δημιουργείται η κρίσιμη μάζα η οποία μπορεί να καταστήσει το τραμ βιώσιμο.

Και η Λευκωσία στο παιγνίδι της ανίχνευσης του τραμ

Όπως έγραψε ο «Φ», κατά τη διάρκεια πρόσφατης σύσκεψης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ήγειρε το θέμα της χρηματοδότησης της μελέτης βιωσιμότητας τραμ από το υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο παρ’ όλο ότι ζητήσαμε τις απόψεις του, μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας διευκρίνισε πως από πλευράς Δήμου Λευκωσίας δεν ετέθη θέμα εκπόνησης νέας μελέτης αλλά επικαιροποίησης μελέτης η οποία είχε ετοιμαστεί στο παρελθόν.

«Πρόθεσή μας», είπε, «είναι να επαναφερθεί η προοπτική λειτουργίας τραμ σε νέες ράγες, ώστε να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες και όχι μόνο το κατασκευαστικό κόστος και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του τραμ, αλλά να ληφθούν υπόψιν και άλλες παράμετροι όπως το κόστος που καταβάλλει η Κύπρος για τους παραγόμενους ρύπους από την κυκλοφορία των οχημάτων».

Όπως εξήγησε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ο αρμόδιος κλάδος του υπουργείο Μεταφορών θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα χρηματοδοτήσει το έργο, επειδή ο βαθμός διείσδυσης των λεωφορείων στα μέσα μαζικής μεταφορά είναι τόσο χαμηλός, ώστε δεν δικαιολογείται η δρομολόγηση ενός νέου τέτοιου μέσου μαζικής μεταφοράς.

«Διαφωνούμε», συνέχισε, «με την προσέγγιση αυτή και θεωρούμε πως τα λεωφορεία δοκιμάστηκαν εδώ και περίπου 17 χρόνια (όταν άρχισε η υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων) και φαίνεται πως, τουλάχιστον με τον τρόπο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την προσέλκυση των πολιτών».

Ο κ. Προύντζος θεωρεί πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, υπό την έννοια ότι το 2030 λήγει η σύμβαση των λεωφορείων της Λευκωσίας και ήδη άρχισαν διαβουλεύσεις σχετικά με τις νέες προδιαγραφές, οπόταν κρίνεται πως η παρούσα περίοδος προσφέρεται για εξέταση του ενδεχομένου δρομολόγησης τραμ.