Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η κοινωνική συμπερίληψη απαιτεί από όλους μας να οργανώνουμε την κοινωνία μας με τρόπο που να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο και να αναγνωρίζει στον κάθε άνθρωπο δικαίωμα να ζει και να δραστηριοποιείται με ασφάλεια και δημιουργικότητα στην κοινότητα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυτά ανέφερε στον χαιρετισμό του, την Παρασκευή, σε εκδήλωση στο Προερδρικό Μέγαρο, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Αυτισμό, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το νέο Κέντρο θα ανεγερθεί σε κρατική γη στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Στροβόλου, με συνολικό μεικτό εμβαδόν μέχρι περίπου 740 τετραγωνικά μέτρα και δυνατότητα υποστήριξης μέχρι 30 ατόμων.

«Η δημιουργία του Κέντρου ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και πιεστική κοινωνική ανάγκη. Πίσω από κάθε πολιτική απόφαση υπάρχουν Άνθρωποι: νέοι και ενήλικες που δικαιούνται – και εμείς έχουμε την υποχρέωση να ανταποκριθούμε – ευκαιρίες, οικογένειες που σηκώνουν καθημερινά μεγάλο φορτίο φροντίδας, επαγγελματίες που χρειάζονται τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούν να παρέχουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Η Πολιτεία οφείλει να ακούει αυτή την ανάγκη και να απαντά με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις», σημείωσε.

«Δική μας φιλοδοξία και δικός μας στόχος είναι όπως το Κέντρο αποτελέσει πρότυπο ποιότητας, να είναι ένας χώρος, όπου η αρχιτεκτονική θα υπηρετεί την καθημερινότητα, όπου η ηρεμία και η ασφάλεια θα συνυπάρχουν με τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και όπου οι οικογένειες θα γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους, οι άνθρωποί τους βρίσκονται σε ένα περιβάλλον φροντίδας, αξιοπρέπειας και προοπτικής», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η πρόταση των αρχιτεκτόνων Χρυσόστομου Θεοδωρόπουλου, Ελένης Λιβάνη και Παναγιώτας Καραμανέα ξεχώρισε για τη λειτουργική καθαρότητα και τη λιτότητά της, για την κατανόηση των αναγκών των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν το Κέντρο, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας, αυτονομίας, ηρεμίας και συμμετοχής, «ουσιώδες μέρος της προσαρμογής του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στις εξατομικευμένες ανάγκες φροντίδας τους, της καθημερινής υποστήριξης και του σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους».

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2025 εγκρίθηκε πρώτον, η ανέγερση του Κέντρου, δεύτερον η αποδοχή της δωρεάς της Eurobank ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, και τρίτον, η ανάληψη από το κράτος των ευθυνών που αφορούν την επίπλωση, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Κέντρου, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και η Eurobank υπέγραψαν το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο κοινής δράσης.

Σημειώνοντας ότι η Eurobank ανέλαβε τη χρηματοδότηση της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της επίβλεψης του έργου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Κυβέρνησης, της Πολιτείας προς την τράπεζα και τη διοίκησή της για τη σημαντική αυτή δωρεά και για την ανάληψη της εποπτείας και διαχείρισης της υλοποίησης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και στους συμβούλους της, οι οποίοι, όπως είπε, αξιολόγησαν 37 συμμετοχές με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσήλωση στους όρους του διαγωνισμού.

«Η σημερινή τελετή δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αρχή της απαιτητικής πορείας που θα μετατρέψει ένα σχέδιο σε ένα ζωντανό κύτταρο κοινωνικής φροντίδας. Το έργο αυτό εκφράζει μια ευρύτερη αντίληψη, ότι η κοινωνική συμπερίληψη, που είναι στόχος μας, δεν επιτυγχάνεται μόνο με ωραίες δηλώσεις και διακηρύξεις. Απαιτεί προσβάσιμες υπηρεσίες, κατάλληλες υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό, συνέχεια στη φροντίδα και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών, απαιτεί από όλους μας να οργανώνουμε την κοινωνία μας με τρόπο που να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο και να αναγνωρίζει στον κάθε άνθρωπο δικαίωμα να ζει και να δραστηριοποιείται με ασφάλεια και δημιουργικότητα στην κοινότητα», τόνισε ακολούθως.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού και στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου με κόστος 4,5 εκατ. ευρώ, η υλοποίηση του οποίου, όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει.

«Στη δική μας αντίληψη η ποιότητα μιας κοινωνίας αποτυπώνεται, ανάμεσα σε άλλα, και στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Το υπό ανέγερση Κέντρο Ημέρας είναι μια έμπρακτη επένδυση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη συμμετοχή και στην κοινωνική συνοχή. Είναι και μια υπόσχεση προς τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους ότι δεν τους βλέπουμε μόνο, δεν τους ακούμε μόνο, αλλά ανταποκρινόμαστε και στις ανάγκες τους», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, είπε ότι ένα κέντρο ημέρας για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος αυτισμού πρέπει να περιορίζει τα περιττά ερεθίσματα, να διευκολύνει τον προσανατολισμό, να παρέχει ασφαλείς και ευανάγνωστες διαδρομές, να δημιουργεί δυνατότητες ήρεμης απόσυρσης και να επιτρέπει την άμεση ελεγχόμενη επαφή με τη φύση, ενώ πρέπει επίσης να στηρίζει το έργο των επαγγελματιών και να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Η απουσία κατάλληλων δομών αυξάνει τον κίνδυνο αδρανοποίησης, απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού και επιβαρύνει σημαντικά το οικογενειακό περιβάλλον, συνέχισε, προσθέτοντας ότι το νέο κέντρο φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτό το κενό με μια πρόσθετη σύγχρονη δομή ημερήσιας υποστήριξης για άτομα άνω των 22 ετών, στην οποία θα προσφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και σταδιακής κοινωνικής ένταξης.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς η παραμονή σε ένα ασφαλή χώρο. Είναι μια καθημερινότητα με νόημα, εξατομικευμένη υποστήριξη, ευκαιρίες συμμετοχής και σεβασμό στις δυνατότητες και στις ανάγκες κάθε ανθρώπου», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Eurobank ανέλαβε, με δικές της δαπάνες, τη διεξαγωγή του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, καθώς και τη χρηματοδότηση των μελετών, του αναλυτικού σχεδιασμού, της κατασκευής και της επίβλεψης των κτηριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφάλειας, ώστε το κέντρο να παραδοθεί πλήρως έτοιμο προς λειτουργία.

Συμπλήρωσε ότι, από την πλευρά του, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει την ευθύνη για την κρατική γη, τον καθορισμό των κτηριολογικών αναγκών, την προώθηση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και την παραλαβή των υποδομών μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ με την ολοκλήρωση του κτηρίου θα αναλάβει την επίπλωση και τον εξοπλισμό καθώς και τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και της συντήρησής του, με τη λειτουργία των προγραμμάτων και η πρόσληψη του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού θα ανατεθούν στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

Ευχαρίστησε στη συνέχεια τη Eurobank και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μιχάλη Λούη, για την ενεργό ρόλο στην προετοιμασία και υλοποίηση του έργου, τις προκάτοχούς της στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου και Κλέα Παπαέλληνα, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

«Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες είναι ζήτημα δικαιωμάτων, ισότητας και δημόσιας ευθύνης. Η πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποστήριξης αποτελεί προϋπόθεση για μια κοινωνία που σέβεται κάθε μέλος της. Το Κέντρο Ημέρας, με δωρεά της Eurobank, φιλοδοξούμε να γίνει μια τέτοια έμπρακτη έκφραση σεβασμού», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο κ. Λούης είπε ότι το Κέντρο Ημέρας θα είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού €2 εκατομμυρίων το οποίο θα καλύψει πλήρως η Eurobank, με στόχο τη δημιουργία των υποδομών και των προϋποθέσεων που θα προσφέρουν φροντίδα, στήριξη, ανεξάρτητη διαβίωση και προοπτική σε άτομα με αυτισμό.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει ο όμιλος Eurobank σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά και την πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

«Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο. Είναι μέρος της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό προσεγγίζουμε το θέμα του αυτισμού με σεβασμό και ενσυναίσθηση, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ίδια τα άτομα αλλά και οι οικογένειες τους», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε ο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για την άριστη συνεργασία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του διαγωνισμού και στην πρόοδο αυτού του σημαντικού έργου. «Η συνεργασία μας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν πολιτεία και ιδιωτικός τομέας ενώνουν δυνάμεις για έναν κοινό σκοπό. Και ας θυμόμαστε ότι η συμπερίληψη ξεκινά με την κατανόηση, δυναμώνει μέσα από τον σεβασμό και ολοκληρώνεται μέσα από τη δράση», κατέληξε.

Εκ μέρους της επιλεγείσας ομάδας των αρχιτεκτόνων, ο Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος είπε ότι η αρχιτεκτονική πρόταση συγκροτείται ως μία πολύ σαφής και απλή αρχιτεκτονική χειρονομία που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ατόμου και περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία ενός προστατευμένου, αναγνώσιμου και αισθητηριακά ισορροπημένου μικρόκοσμου.

«Το κτίριο το οποίο προτείναμε δεν επιδιώκει να επιβληθεί ως μορφή αλλά να λειτουργήσει ως ένα ενεργό σύστημα οργάνωσης της εμπειρίας όπου κάθε χωρική απόφαση συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και ασφάλειας για τα άτομα στο ακραίο φάσμα αυτισμού», εξήγησε ακολούθως.

Πρόσθεσε ότι το κτίριο αναπτύσσεται ως ένα συνεκτικό σύνολο ισόγειων, κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων οργανωμένων γύρω από μία εσωτερική αυλή-αίθριο, συγκροτώντας έναν εσωστρεφή αλλά όχι απομονωμένο κόσμο, ενώ η αυλή λειτουργεί ως πυρήνα ζωής και προσανατολισμού, ως σταθερό σημείο αναφοράς που οργανώνει την κίνηση, το φως και τη σχέση με τη φύση.

«Κεντρικό εργαλείο της πρότασης αποτελεί η διαβάθμιση των χώρων. Η εμπειρία εξελίσσεται ως μία σκηνοθετημένη πορεία από το αστικό περιβάλλον, το θόρυβο και τον χώρο πρόσβασης, μέσω ημιυπαίθριων ζωνών εισόδου που λειτουργούν ως φίλτρα προσαρμογής στην εσωτερική αυλή όπου κυριαρχεί η τάξη και η ηρεμία και τελικά στον αισθητηριακό κήπο όπου ο χρήστης επανασυνδέεται με τη φύση. Η μετάβαση αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός αποφόρτισης, μετατρέποντας τη χωρική αλληλουχία σε θεραπευτική εμπειρία. Η σύνθεση ισορροπεί ανάμεσα στην εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια, προστατεύει χωρίς να απομονώνει και οργανώνει χωρίς να περιορίζει», κατέληξε.

ΚΥΠΕ