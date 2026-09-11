Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών στη δημιουργία δομών ψυχικής υγείας, η ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών και η ακατάλληλη νοσηλεία ατόμων με αυτισμό στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Ο Συνήγορος του Ασθενούς Μάριος Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σύνθετο, επισημαίνοντας ότι τα αυξημένα ποσοστά νοσηλειών και επανεισαγωγών καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων δομών στην κοινότητα.

Έθεσε, ωστόσο, το ζήτημα των αντιδράσεων που εκδηλώνονται από κατοίκους όταν επιχειρείται η λειτουργία τέτοιων δομών στις περιοχές τους.

«Έχω ακούσει, και ντρέπομαι γι’ αυτό, ότι δεν τους θέλουν στις κοινότητές τους», ανέφερε. Διερωτήθηκε, παράλληλα, ποιος έχει την τελική ευθύνη για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας δομής όταν η τοπική κοινωνία αντιδρά.

Όπως είπε, υπάρχει περίπτωση δομής η οποία δημιουργήθηκε, αλλά στη συνέχεια εκφράστηκε πρόθεση απομάκρυνσης των ενοίκων της. «Θα παίζουμε τώρα μετακινώντας αυτούς τους ανθρώπους από κοινότητα σε κοινότητα;» διερωτήθηκε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ζήτησε να αποσαφηνιστεί ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ του ΟΚΥπΥ, των τοπικών Αρχών και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Είναι ωραίο να μιλάμε για την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Πώς αισθάνεται, όμως, ένας άνθρωπος όταν λαμβάνει το μήνυμα ότι είναι ανεπιθύμητος; Μιλάμε, μάλιστα, για κοινότητες που φιλοξενούν δικούς τους ανθρώπους», τόνισε.

Η εκπρόσωπος του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναγνώρισε ότι η πολιτική της αποϊδρυματοποίησης εμπίπτει και στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου.

Όπως ανέφερε, λειτουργούν ήδη μικρές κατοικίες στις οποίες διαμένουν άτομα που μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά στην κοινότητα. Στις κατοικίες αυτές φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, άτομα με αυτισμό, νοητική αναπηρία ή ψυχικές διαταραχές.

«Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι ζουν στο σπίτι τους», τόνισε.

Ξεκαθάρισε ότι το Υφυπουργείο είναι συναρμόδιο για τη στήριξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ότι η κοινωνική φροντίδα δεν μπορεί να σχεδιάζεται ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρέμβαση της προέδρου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Θέμιδας Ανθοπούλου, η οποία κατήγγειλε ότι το ζήτημα της φροντίδας ατόμων με αυτισμό εξακολουθεί να παραμένει χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας επτά άτομα με αυτισμό, εκ των οποίων τα δύο είναι ανήλικα.

Η κ. Ανθοπούλου περιέγραψε τη συνάντησή της με παιδί το οποίο δυσφορούσε έντονα από τους ήχους και τον φωτισμό του ψυχιατρικού νοσοκομείου.

«Κρατούσε τα αφτιά του και είχε μια κουβέρτα πάνω από το κεφάλι του, επειδή το ενοχλούσαν τα φώτα», είπε.