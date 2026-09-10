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Οι μεγάλες αναπτύξεις που προγραμματίζονται στη Δυτική Λευκωσία, στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου, και οι συνέπειες που δύναται να υπάρξουν στο κυκλοφοριακό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής. Οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για τους σχεδιασμούς που προωθούνται, προειδοποιώντας ότι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μετατρέψουν ολόκληρες γειτονιές σε περάσματα διέλευσης οχημάτων. Την ίδια ώρα οι τοπικές Αρχές υποστήριξαν ότι για όλες τις αναπτύξεις έχουν τεθεί κυκλοφοριακοί όροι και έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες.

Η Λουΐζα Μαυρομμάτη, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για μια Ανθρώπινη Έγκωμη, έκανε λόγο για «καταστροφικούς σχεδιασμούς» του Υπουργείου Μεταφορών και του Τμήματος Πολεοδομίας. Υποστήριξε ότι το Υπουργείο Μεταφορών προωθεί μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λευκωσίας, την δημιουργία μίας νέας λεωφόρου, με την ονομασία Μακεδονίας, η οποία προορίζεται να κατασκευαστεί μόλις 500 μέτρα από την υφιστάμενη Λεωφόρο Λευκοθέου και θα περάσει μέσα από τις ήσυχες οικιστικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίτισσας, της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου, του Μονπαρνάς, του Παρισινού, και του ξενοδοχείου Hilton.

Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο προτεινόμενο έργο, καμία σχέση δεν έχει με την φιλοσοφία του ΣΒΑΚ και αποτελεί μέρος ενός ξεπερασμένου σχεδιασμού που εκπονήθηκε την δεκαετία του 1970 όταν ακόμα η συγκεκριμένη περιοχή ήταν κτηνοτροφική και όχι οικιστική. Μάλιστα, όπως είπε το αναμενόμενο κόστος για την Λεωφόρο Μακεδονίας θα ανέλθει σε 15.6 εκατομμύρια ευρώ για μία λεωφόρο μήκους 1.200 μέτρων, ενώ μαζί με τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις το ποσό υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ.

Τόνισε πως οι προτεινόμενοι σχεδιασμοί, θα καταστήσουν την Έγκωμη πέρασμα για όλη την τροχαία κυκλοφορία από τα δυτικά. Το ΣΒΑΚ, πρόσθεσε, είναι ένας ευρωπαϊκός σχεδιασμός που δίνει προτεραιότητα πρώτα στον πεζό, μετά στον ποδηλάτη και τέλος στο λεωφορείο. «Το Τμήμα Πολεοδομίας και το Υπουργείο Μεταφορών, χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΣΒΑΚ, προωθούν σχεδιασμούς, που πρωτίστως εξυπηρετούν την χρήση οχημάτων με τη δημιουργία νέων λεωφόρων και διαπλατύνσεις υφιστάμενων», κατέληξε.

Σε παρέμβασή της, η βουλεύτρια του Άλματος και εισηγήτρια του θέματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε πως τα τεράστια έργα που προγραμματίζονται «μας κάνουν να νιώθουμε άκρως επιφυλακτικά και να είμαστε καχύποπτοι με τον τρόπο που λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις». Μάλιστα, είπε πως με βάση τις απαντήσεις που έλαβε από τα αρμόδια υπουργεία, προκύπτει πως δόθηκαν άδειες και εγκρίθηκαν πύργοι, ξενοδοχεία και νοσοκομεία στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν σχεδιασμοί για την οδική κυκλοφορία.

Την πιο πάνω αναφορά διέψευσε εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας, επισημαίνοντας πως έχουν τεθεί εκτενείς όροι για το κυκλοφοριακό. Όπως είπε βασικός όρος του master plan που εκπονήθηκε ήταν να σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους τεμαχίων. «Κατά την εξέταση της αίτησης για το masterplan εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία αφορούσε όλους τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Για την κάθε επιμέρους ανάπτυξη που έρχεται μπορεί να αιτηθεί νέα κυκλοφοριακή μελέτη και να λαμβάνονται νέα μέτρα για άμβλυνση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν», ξεκαθάρισε, προβάλλοντας τη θέση πως πρόκειται για ένα «φιλικό σχεδιασμό με μεγάλες λωρίδες πρασίνου, ποδηλατοδρόμους και πλατιά πεζοδρόμια, χωρίς νησίδα».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, επισήμανε το γεγονός πως οι περιοχές περιμετρικά της δυτικής Λευκωσίας, παρουσιάζουν ισχυρή οικιστική ανάπτυξη, γεγονός που αυξάνει τους φόρτους σε κάποιες από τις βασικές και κύριες οδικές αρτηρίες. Ως εκ τούτου, σημείωσε, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας, «έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητές μας και θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ τη διαπλάτυνση και τη βελτίωση της λεωφόρου Λευκοθέου, τόσο για σκοπούς αντιπλημμυρικών έργων όσο και για σκοπούς κυκλοφοριακού.

Ξεκαθάρισε πως δεν κατατέθηκε ενώπιον των τοπικών αρχών δρόμος τετραπλής κατεύθυνσης ή δρόμος που να συνδέεται με τη λεωφόρο Ηρώων και πως ο Δήμος δεν επιθυμεί τη διασύνδεση της λεωφόρου Μακεδονίας με τη λεωφόρο Ηρώων. «Δεν επιθυμούμε δρόμο τετραπλής κατεύθυνσης σε κανένα σημείο γιατί ο πρωταρχικός δρόμος σύνδεσης Ανατολής και Δύσης είναι η λεωφόρος Λευκοθέου και αυτό τον σκοπό μπορεί να τον εξυπηρετήσει, λόγω της διασύνδεσης της με την Ηρώων, με την διαπλάτυνσή της».

Σε ερώτηση της κ. Χαραλαμπίδου αν η Ιερά Μονή Κύκκου είναι διατεθειμένη να δώσει μέτρα γης για να διαπλατυνθούν δρόμοι, ο εκπρόσωπος της Μονής, Γιάννης Καρεκλάς, τόνισε πως η Μονή εργάζεται βάσει αδειών και με ομάδες οι οποίες έχουν κάνει έρευνα για το κυκλοφοριακό. «Ήδη, αυτή τη στιγμή, έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια για τη δουλειά. Λειτουργούμε βάσει του νόμου και των κανονισμών. Δεν παρανομεί ποτέ η Ιερά Μονή Κύκκου και το κυριότερο δεν είναι ποτέ εναντίον των κατοίκων», ανέφερε.

Σε σχέση με τις αναφορές της κ. Χαραλαμπίδου για κατασκευή πύργων, ο κ. Καρεκλάς απάντησε πώς δεν επιτρέπονται αναπτύξεις που προνοούν πάνω από οχτώ ορόφους. Ξεκαθάρισε επίσης πως οι άδειες για αναπτύξεις δίδονται με διαδικασία long list και με βάση το νόμο. «Η Μονή δεν θέλει να αποξενωθεί από τη γη της, θέλει να παίρνει εισοδήματα για να κάνει το κοινωνικό και εθνικό της έργο», κατέληξε.