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Την ενόχλησή της για την απόφαση να τερματιστεί η διάθεση αστυνομικού για τη συνοδεία της εξέφρασε η Ανδρούλα Βασιλείου, σημειώνοντας πάντως, ότι θα τη σεβαστεί πλήρως.

Κληθείσα να σχολιάσει την ανάρτησή της στο Χ στην οποία σημείωνε ενοχλημένη πως έναν αστυνομικό είχε ο άνδρας της, αρχικά τόνισε πως θα σεβαστεί πλήρως την απόφαση. Όπως και με το αυτοκίνητο, πρόσθεσε, «αμέσως μετά το θάνατό του το παραδώσαμε».

Η πρώην Επίτροπος της ΕΕ, μιλώντας στο Σίγμα, σημείωσε πως δεν το θεωρεί σωστό, στα 83 της χρόνια, να μεταβαίνει μόνη σε εκδηλώσεις, συνέδρια και πρεσβείες, ενώ αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών.

Ο Γιώργος Βασιλείου ποτέ δεν είχε τόσους, ήταν η απάντησή της στο ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έχει 13 άτομα φρουρά. «Τα τελευταία πέντε χρόνια είχε δυο και μετά έναν. Ουδέποτε ζήτησε αύξηση. Δεν είναι θέμα μόνο ασφάλειας, είναι και θέμα πρεστίζ. Αλλά, ένας Πρόεδρος που νιώθει ανασφαλής πρέπει να έχει λόγους.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως ο Γιώργος Βασιλείου δεν φοβήθηκε ποτέ. «Απ’ ότι θυμάμαι, η Μιμή Κυπριανού είχε μέχρι το τέλος της ζωής της δυο οδηγούς. Δεν ξέρω η κυρία Σημίτη στην Ελλάδα αν κυκλοφορεί μόνη της ή αν έχει οδηγό», συνέχισε.

«Στην περίπτωση μου δεν ήταν θέμα ασφάλειας αλλά να με πάρει σε επίσημες εκδηλώσεις», εξήγησε και τόνισε πως για ιδιωτικούς λόγους δεν χρησιμοποιούσε αστυνομικό. «Το να πάω σε πρεσβείες που έχουν την καλοσύνη να με προσκαλούν, είμαι ομιλήτρια σε συνέδρια, ή στο Προεδρικό θα πηγαίνω δηλαδή να κάνω βόλτες γύρω από τη γειτονιά;», διερωτήθηκε. Σιγά σιγά θα τα κόψω όλα αυτά», είπε η κ. Βασιλείου.

«Είναι τιμητικό για ένα κράτος να έχει μια Πρώτη Κυρία και πρώην Επίτροπο να δίνει γύρους γύρω από μια πρεσβεία να βρει πάρκινγκ για να πάει σε μια εκδήλωση;», διερωτήθηκε.

Περαιτέρω, υπενθύμισε πως ο Γιώργος Βασιλείου δεν είχε παραγγείλει καινούργια λιμουζίνα, λέγοντας πως του το έθεσαν αλλά είπε ότι δεν βλέπει τον λόγο να πάρει νέα.