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Πληθαίνουν οι αστυνομικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα για σοβαρά παραπτώματα ή και ποινικά αδικήματα, με το τελευταίο 6μηνο 10 ένστολοι να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Προχθές, αστυφύλακας στάληκε εκτός καθηκόντων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής σκούτερ, το οποίο ήταν τεκμήριο, ενώ άλλοι δύο αστυφύλακες στη Λάρνακα, 41 και 48 ετών, μπήκαν σε διαθεσιμότητα για υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ο ένας, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου. Χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, σχολιάζοντας το θέμα της καταγγελίας κατά αστυνομικών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, με ισχυρισμούς περί φερόμενης παράνομης χρήσης του τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού συστήματος της Αστυνομίας, ανέφερε ότι καμία καταγγελία που αφορά μέλη της Αστυνομίας δεν θα μένει χωρίς διερεύνηση, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 10 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα το τελευταίο εξάμηνο για παραβιάσεις του όρκου τους, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση καταδίκης θα απομακρύνονται από το Σώμα. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα πρέπει να καθαρίσει η Αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τη δική του εκδοχή για το θέμα έδωσε χθες ο πρόεδρος της συντεχνίας αστυνομικών ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, αναφέροντας ότι οι περισσότερες εκ των καταγγελιών, προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, στην προσπάθειά του να απομακρύνει αστυνομικούς της πρώτης γραμμής που προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως για παράδειγμα από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Ειδικότερα για το θέμα που καταγγέλθηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι πρόκειται για ανώνυμη καταγγελία, γεγονός που ήταν αποτρεπτικό για την Αρχή στο να ζητήσει περισσότερα στοιχεία.

Ο ίδιος, ωστόσο, εξήγησε πως εάν στην καταγγελία αναφέρονται ονόματα αστυνομικών μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο είναι βάσιμη, καθώς, όπως είπε, «με τα ηλεκτρονικά ίχνη δεν υπάρχει περίπτωση να γελάσει κανένας, κανέναν». Κάθε αστυνομικός, πρόσθεσε, διαθέτει ένα μοναδικό κωδικό για πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της Αστυνομίας και ακόμη έναν κωδικό για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό της σύστημα. Έτσι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να εντοπιστεί, ποιος εισήλθε στο μηχανογραφικό σύστημα, ποιες πληροφορίες αναζήτησε, ποια έγγραφα είδε και ποια εκτύπωσε.