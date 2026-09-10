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Με ένα οικονομικό «μέρισμα» 5.000 δολαρίων επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει το διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, υποσχόμενος το ποσό σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει εκ νέου τη ρητορική απέναντι στο Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος σε πυρηνική εγκατάσταση της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης στην ιστορία κομματικής συνδιάσκεψης των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει ένα οικονομικό «μέρισμα» ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στις κάλπες του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή «μέρισμα Τραμπ» και διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d September 10, 2026

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην κλιμάκωση με το Ιράν και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν την εγκατάσταση που είναι γνωστή ως «Όρος Κολάνγκ» ή «Pickaxe Mountain».

Πρόκειται για μια υπό κατασκευή ιρανική πυρηνική εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται βαθιά μέσα σε βουνό, στη νότια πλευρά του συγκροτήματος εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

«Μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα χτύπημα και εκεί, επειδή κάποιος είπε ότι υπήρχε μικρή δραστηριότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

NOW – Trump, at GOP midterm convention: "We noticed there's a little activity at Pickaxe [Mountain]. I would advise Iran not to get cute. Because we will have to hit them very hard, we have no choice." pic.twitter.com/BFvWXprOGc September 10, 2026

Και πρόσθεσε: «Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο Pickaxe. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει έξυπνα παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο, παρά το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει τις εργασίες εκσκαφής στην περιοχή. Το τι ακριβώς έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του βουνού παραμένει άγνωστο, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.

«Το Ιράν είναι οι νταήδες της Μέσης Ανατολής»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «νταήδες της Μέσης Ανατολής», αναφερόμενος στη νέα φάση έντασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Παράλληλα, επανέφερε την ιδέα αλλαγής ονομασίας των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να ονομαστούν «Στενά Τραμπ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά προτάσεων μετονομασίας γεωγραφικών περιοχών, μεταξύ άλλων προτείνοντας την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», στο πλαίσιο της εμπορικής αντιπαράθεσης με τον Καναδά.

«Οι τιμές πέφτουν, το πετρέλαιο θα μειωθεί μετά τον πόλεμο»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει οδηγήσει σε πτώση τις τιμές και κατηγόρησε τους προκατόχους του για «τρισεκατομμύρια δολάρια σπατάλης και απάτες γύρω από την πράσινη ενέργεια».

«Φέρνω τις τιμές πολύ κάτω, πολύ, πολύ κάτω», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές των τροφίμων και «σχεδόν κάθε άλλου προϊόντος» μειώνονται γρήγορα, ενώ εκτίμησε ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει όταν «κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι τιμές του πετρελαίου είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου και τα πλήγματα των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Η μάχη των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι από τις σημαντικότερες στην ιστορία των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες δοκιμασία που μπορεί να καθορίσει «τα επόμενα 250 χρόνια» της χώρας.

Κάλεσε τους ψηφοφόρους του να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους, λέγοντας ότι μια ήττα θα σήμαινε απώλεια της ασφάλειας των συνόρων, των φορολογικών περικοπών και της δημόσιας ασφάλειας.

«Αν παραδώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ριζοσπάστες Δημοκρατικούς, θα είναι τραγωδία», δήλωσε, προκαλώντας συνθήματα «USA» από το κοινό.

.@POTUS: EVERY SINGLE Democrat in Congress voted AGAINST our historic tax cuts — voting against No Tax on Tips, No Tax on Overtime, and No Tax on Social Security for our GREAT Seniors.



DEMOCRATS ARE SICK!! pic.twitter.com/zIj9GXGn7R — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι θα επισκεφθεί όλες τις κρίσιμες πολιτείες όπου αναμένονται αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις, προκειμένου να στηρίξει υποψηφίους για τη Βουλή και τη Γερουσία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παραδοσιακό πολιτικό μειονέκτημα του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, καλώντας τους υποστηρικτές του να «προσποιηθούν ότι είναι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο» και να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.

protothema.gr